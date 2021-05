Legioniści nominowani do nagród Ekstraklasy

Poniedziałek, 3 maja 2021 r. 21:05 Woytek, źródło: Ekstraklasa

Dwudziestu piłkarzy oraz pięciu trenerów zostało nominowanych przez Ekstraklasę S.A. do nagród dla najlepszych w sezonie 2020/21. Wyboru laureatów dokona 17-osobowa kapituła dziennikarzy oraz ekspertów, która nominowała także pięciu zawodników do nagrody Piłkarza Sezonu.







Wśród zawodników i trenerów nominowanych we wszystkich kategoriach znaleźli się zawodnicy Legii Warszawa.



Bramkarz sezonu: Dominik Hładun (Zagłębie), Dusan Kuciak (Lechia), Frantisek Plach (Piast), Dante Stipica (Pogoń), Artur Boruc (Legia)



Obrońca sezonu: Kamil Piątkowski (Raków), Jakub Bartkowski (Pogoń), Josip Juranović (Legia), Filip Mladenović (Legia), Benedikt Zech (Pogoń)



Pomocnik sezonu: Marcin Cebula (Raków), Luquinhas (Legia), Filip Starzyński (Zagłębie), Mateusz Szwoch (Wisła Płock), Bartosz Kapustka (Legia)



Napastnik sezonu: Kamil Biliński (Podbeskidzie), Mikael Ishak (Lech), Jesus Imaz (Jagiellonia), Tomas Pekhart (Legia), Jakub Świerczok (Piast)



Trener sezonu: Czesław Michniewicz (Legia), Marek Papszun (Raków), Kosta Runjaic (Pogoń), Piotr Tworek (Warta), Waldemar Fornalik (Piast)



Członkowie kapituły mogą do zakończenia przedostatniej kolejki sezonu oddawać swoje głosy na trzech ich zdaniem najlepszych trenerów i piłkarzy w każdej kategorii. Wyboru dokonają dziennikarze sportowi oraz przedstawiciele Ekstraklasy S.A. i PZPN:



Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń i Marcin Rosłoń z CANAL+, Szymon Borczuch i Sylwia Dekiert z TVP, Mateusz Rokuszewski z Weszło, Łukasz Olkowicz z Przeglądu Sportowego, Andrzej Janisz z Polskiego Radia, Piotr Koźmiński z Wirtualnej Polski, Michał Trela z Newonce.Sport, Jakub Kręcidło ze Sport.pl, Roman Kołtoń z Prawdy Futbolu, Przemysław Pawlak z Piłki Nożnej, Tomasz Smokowski z Kanału Sportowego, Sebastian Staszewski z Interii, Maciej Stolarczyk z PZPN oraz Wojciech Bajak z Ekstraklasa.org.



Według innych zasad przebiega głosowanie na zdobywcę najbardziej prestiżowej nagrody - Piłkarza Sezonu. Nominacje oparte są na głosowaniu członków kapituły. Zwycięzca – jako jedyny - zostanie wybrany przez wszystkich zawodników PKO Bank Polski Ekstraklasy. Głosować mogą na pięciu nominowanych: Tomas Pekhart, Filip Mladenović, Jakub Świerczok, Dante Stipica, Kamil Piątkowski.



Zdobywców nagród poznamy w trakcie Gali Ekstraklasy, która w tym roku odbywa się wyłącznie jako event telewizyjny bez udziału publiczności. – Wspólnie z naszymi partnerami telewizyjnymi – CANAL+ oraz Telewizją Polską – chcemy uroczyście podsumować kończący się sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Galę organizujemy więc w ścisłym reżimie sanitarnym i z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, które sprawdziły się na stadionach w trakcie całego sezonu. Mamy nadzieję, że transmisja z tego wydarzenia w połączeniu z powrotem kibiców na trybuny w ostatniej kolejce, pozwoli poczuć te emocje, do których jesteśmy przyzwyczajeni. I z niecierpliwością czekać będziemy na powrót do normalności wraz ze startem nowego sezonu – powiedział Prezes Ekstraklasy S.A. Marcin Animucki.



Transmisja z Gali Ekstraklasy rozpocznie się w poniedziałek, 17 maja o 20:30 na antenach CANAL+ i TVP Sport. W jej trakcie wyróżnieni zostaną także: Król Strzelców, który otrzyma statuetkę przygotowaną przez oficjalnego dostawcę piłek – adidas oraz Młodzieżowiec Sezonu wybrany wspólnie z PKO Bankiem Polskim spośród wszystkich Młodzieżowców Miesiąca.