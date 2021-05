Rezerwy

III liga: Polonia Warszawa 1-2 Legia II Warszawa

Sobota, 8 maja 2021 r. 21:04 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 27. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała 2-1 na wyjeździe z Polonią. Legioniści objęli prowadzenie już w 7. minucie po bramce Szymona Włodarczyka. Ten sam zawodnik siedem minut później podwyższył na 2-0. Po zmianie stron gola kontaktowego dla gospodarzy strzelił Patryk Paczuk, ale do końca meczu wynik nie uległ zmianie i trzy punkty powędrowały do drużyny z Łazienkowskiej 3.



Kolejne ligowe spotkanie podopieczni Tomasza Sokołowskiego rozegrają w środę o godzinie 18:00 w Legia Training Center. Rywalem będzie lider tabeli - Pogoń Grodzisk Mazowiecki.



III liga: Polonia Warszawa 1-2 (0-2) Legia II Warszawa

0-1 - 7' Szymon Włodarczyk (as. Bartłomiej Ciepiela)

0-2 - 14' Szymon Włodarczyk (as. Radosław Cielemęcki)

1-2 - 48' Patryk Paczuk



Legia II: Kacper Tobiasz - Jehor Macenko, Ariel Mosór, Inaki Astiz - Jakub Kwiatkowski, Jakub Kisiel (65' Kacper Gościniarek), Kamil Kurowski, Patryk Konik - Bartłomiej Ciepiela (87' Dawid Barnowski), Szymon Włodarczyk (75' Wiktor Kamiński), Radosław Cielemęcki (65' Kacper Skwierczyński)

Rezerwowi: Jakub Kikolski, Piotr Cichocki, Radosław Pruchnik



Tabela, wyniki i terminarz III ligi