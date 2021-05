Jeździectwo

Wyniki legionistów w zawodach jeździeckich

Wtorek, 4 maja 2021 r. 08:59 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatni weekend zawodnicy sekcji jeździeckiej Legii brali udział w zawodach, w których odnosili sukcesy. Krzysztof Mazur podczas zawodów ZR-B w Bobrowym Stawie zajął miejsce 1. (na koniu Alillah) i 2. (na koniu Cicero) w konkursie klasy C. Trzecia w konkursie klasy C oraz N była Agata Fludra na koniu Bastion.



Z kolei Patrycja Matyjasik startowała w zawodach CSI2* w Bogusławicach, gdzie na koniu Kalila J zajęła 1. i 4. miejsce w konkursie MR. Kilka tygodni wcześniej Patrycja zaprezentowała się doskonale, zajmując 4. miejsce na CSI 1* w Poznaniu.



Lena Kwiatkowska na It's a Big Boy zajęła 1. miejsce w konkursie klasy P oraz zajęła 3. miejsce w konkursie 90cm na zawodach w Poczerninie.