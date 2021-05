Transfery

Marcel Heister na celowniku Legii

Wtorek, 4 maja 2021 r. 11:33 Redakcja, źródło: meczyki.pl

Portal meczyki.pl informuje, że na celowniku Legii Warszawa znalazł się Marcel Heister - podstawowy obrońca Ferencvarosu Budapeszt. W tym sezonie wystąpił w 32 meczach - w tym we wszystkich w fazie grupowej Ligi Mistrzów, w której Węgrzy mierzyli się z Barceloną, Juventusem i Dynamem Kijów. Zdobył bramkę i zaliczył sześć asyst. Po sezonie kończy mu się jednak kontrakt i wg informacji portalu, nie zostanie on przedłużony. Niemiecki lewy obrońca będzie więc do wzięcia za darmo.