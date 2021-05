Michniewicz chce sprowadzić Łukasza Piszczka

Jak informuje portal meczyki.pl, Legia Warszawa poważnie myśli o sprowadzeniu latem 36-letniego Łukasza Piszczka. Czesław Michniewicz dobrze zna tego zawodnika - kilkanaście lat temu wprowadzał go do profesjonalnej piłki w Zagłębiu Lubin. Legia chce zaoferować piłkarzowi roczną umowę, a najważniejszą rolę w negocjacjach miałby odegrać właśnie Michniewicz. Rozważany jest także wariant z zaoferowaniem mu roli grającego asystenta szkoleniowca. Łukasz Piszczek karierę rozpoczynał w drużynie LKS Goczałkowice-Zdrój, z której trafił do Gwarka Zabrze. W 2004 r. został dostrzeżony przez skautów Herthy Berlin i trafił do stolicy Niemiec, po czym został wypożyczony do Zagłębia Lubin, z którym w 2007 r. sięgnął po mistrzostwo Polski. Po tym sukcesie wrócił do Herthy, a w 2010 r. trafił do Borussii Dortmund, z którą, zdobył dwa tytuły mistrzowskie, dwa puchary i trzy superpuchary Niemiec, a także jako wystąpił w finale Ligi Mistrzów. Był reprezentantem Polski w latach 2007–2019. Z kadrą trzykrotnie zagrał na mistrzostwach Europy 2008, 2012, 2016 (ćwierćfinał) oraz raz na mistrzostwach świata (2018).

H W - 13 minut temu, *.orange.pl Juz nie na lige mistrzow takie wzmocnienie

wsciek(L)y - 21 minut temu, *.orange.pl Co On bierze ? odpowiedz

j - 21 minut temu, *.chello.pl Piszczek mógłby jeszcze wiele dać drużynie przez co najmniej rok, dwa lata. No i nazwisko medialne. O nastawienie do gry się nie martwię, bardziej o to, czy on w ogóle będzie chciał przyjść do Legii. odpowiedz

(L)egia - 1 godzinę temu, *.virginm.net Nie ma bata, żeby doszło do tego transferu i Michniewicz nic tu nie wskóra. On jest zdecydowany wrócić do Goczałkowic, to sentymentalna podróż do domu, ma już za sobą świetną karierę, więc ten powrót do rodzimego klubu i do Polskiej ligi ma być symboliczny. Też nie chce mi się wierzyć, że jak by przyszedł do Legii, to gryzł by trawę, starał się jak najlepiej dla Legii, jemu już bliżej do emerytury i na pewno jest w ten sposób nastawiony, więc wątpię nawet, żeby to był dobry pomysł sprowadzać dziadka, który, owszem, ma umiejętności i doświadczenie, ale chęci może być brak. odpowiedz

Bartosz Karwan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Też chcem! odpowiedz

Roma - 1 godzinę temu, *.plus.pl Trwa liga, więc nazwiska przybywają w ekspresowym tempie. Zacznie się okienko transferowe - będą artykuły "... nie dla Legii" odpowiedz

majusL@interia.pl - 1 godzinę temu, *.174.42 no to bylby transfer ... nikt by nam nie podskoczył. trener wykona tel - lub 711tel, a lukasz zrobi reszte ... hhihihiii odpowiedz

Władeczek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Odmładzamy kadrę faken... odpowiedz

Jurek - 2 godziny temu, *.tropolys.de a może Juranovic jest już sprzedany? odpowiedz

Hewie - 2 godziny temu, *.chello.pl nie dla starych zblazowanych chłopów odpowiedz

kami(L)PRAGA - 2 godziny temu, *.vectranet.pl tu nie chodzi o transfer tylko chodzi by byl asystentem ma ogromne doswiadczenie w euro pucharach itd czesio chce sobie zbudowac sztab na miare ligi mistrzow a nikt w niej tyle niegrał co Piszczek wiec mogł by duzo cennych rad udzielic tak samo jezeli chodzi o treningi i przygotowania bo BVB troszke ma inny poziom gry itd ja jestem za chodz grac pewnie nie bedzie ale asystowac mogłby Boruc Piszczek ciekawie moze byc w szatni moze i młodzi sie czegos naucza odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com @kami(L)PRAGA: "treningi i przygotowania bo BVB troszke ma inny poziom gry itd". I z tym akurat sie zgadzam. Bo watpie zeby w BVB mieli wiecznie wolne, a miedzy wolnymi dniami truchtali, grali w dziadka czy tylko odpyeeerdalali siatkonoge. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Pieprzycie głupoty o tych sprzedawczykach. Tak samo w Legii handlowali meczami równo w latach 90. Inna sprawa to ze temat jest tak nie realny, że można go chyba rozpatrywać w kategorii żartu... odpowiedz

Legion92 - 3 godziny temu, *.routit.net Sprzedawczyków w Legii w latach 90 bylo pełno, o tym juz nikt nie mówi .. nie na co wywlekać starych brudów , przydałby sie nam obrońca z takim doświadczeniem odpowiedz

Nie - 3 godziny temu, *.com.pl Nie chcemy sprzedawczyka.

eLO - 3 godziny temu, *.chello.pl Michniewiczowi przypomniało się jak z Piszczkiem dzwonili na gorącą linie i mistrza sobie kupowali. odpowiedz

Komentator - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Taki piłkarz, jego umiejętności i wiedza na pewno by się przydały! odpowiedz

Eduardo da Silva - 3 godziny temu, *.unitelmedia.pl Ja też chcę do Legii! A nie... ja tu już byłem. Mój błąd - sorki. odpowiedz

Marian - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Czy już Piszczek zapomniałeś jak meczami handlowaleś? Śmiech przez łzy odpowiedz

Maniek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Qrdele bele, ale się dzieje. odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.chello.pl Podobno jego ojciec jest jeszcze lepszy. Weźmy Piszczka seniora, lepszy, a tańszy. odpowiedz

Alex Bielany - 4 godziny temu, *.chello.pl To jeszcze może niech do pary wróci Zewłak stary odpowiedz

Misiek87 - 3 godziny temu, *.fuz.pl @Alex Bielany:

Jak sprowadzali 40- letniego Boruca też tak marudziłeś? odpowiedz

Alan - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Misiek87:

Nawet dzieci na podwórku wiedzą że bramkarz to zupełna inną pozycja od piłkarzy z pola wiec ewidentnie twój komentarz nietrafiony. odpowiedz

Lfan - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Może jeszcze Dariusz W. oraz Wit Ż.? odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Lfan: A ty z policji? odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com HAHAHAHAHAHA, ja pyeeeerdole!!!! Klub emeryta sie rozwija!

Michnik totalnie odlecial. Nawet Vukovic by nie wpadl na tak idiotyczny pomysl. No to teraz akcja, bierzemy Drogbe, Berbatova i Van der Vaarta. Co za durnota. odpowiedz

Pragabets - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Krzeszczu: przecież na półprawego środkowego obrońcę w 3-osobowej obronie Piszczek byłby najlepszym obrońca ligi nie tylko w następnym sezonie ale pewnie jeszcze ze 2 lata... odpowiedz

Domm - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Pragabets: 100% racji ale myślę że temat w ogóle nierealny odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com @Pragabets: Moze na PlayStation. Nie wiem czy jestes mlody i glupi, czy po prostu robisz sobie jaja. odpowiedz

ROSOMAK - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Krzeszczu: Nie rozumiem kolegi złośliwości dobry piłkarz fajnie by býło jakby do nas trafił lepszy nasz niż jakiś obcy i niepewny okarz trochę szacunku co by nie mówić zapracował sobie na nasz SZACUNEK odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com @ROSOMAK : Szacunek to jedno. Wiek emeryta to drugie. Czy serio chcesz druzyne zbudowana tylko z pilkarzy ktorzy zasluzyli na szacunek?

Mielismy ekipe "dajcie im szanse", byla "maja dna", teraz druzyna "szacunek"?

Serio? odpowiedz

Witam - 4 godziny temu, *.inetia.pl nie lubie, ale strzał byłby dobry ! odpowiedz

