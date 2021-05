Nowe legijne graffiti: Legia - Radomiak (224)

Komentarze (5)

Golawic12345 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Prawie jak HOLLYWOOD odpowiedz

smutne wnioski - 1 godzinę temu, *.com.pl Zrobiło się cieplej a u nas dwa "grafy" - jeden dzielnicowy, drugi napis na górce. A komentarzy pod tym zapewne bedzie 2x więcej... to pokazuje w którą stronę to idzie. Szacun dla tych co działają w realu odpowiedz

OBOP - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Napis Legia Mistrz na górce śmieci nie wiem czy to dobry pomysł . odpowiedz

Hautausmaa - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Na hałdzie śmieci? Hmmm... odpowiedz

oLaf - 3 godziny temu, *.vectranet.pl o ja cię... ten napis na górze - konkret! : )

