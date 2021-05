Legia czeka na decyzję Wszołka

Lada dzień wyjaśni się przyszłość Pawła Wszołka . Zawodnik od początku roku nie mógł doczekać się rozmów na temat nowego kontraktu z Legią, co w kilku momentach powodowało u niego frustrację. Pod koniec lutego źle zareagował w szatni na zmianę w przerwie meczu z Wisłą Płock, ale po kilku dniach wyjaśnił sprawę z Czesławem Michniewiczem i kolegami z drużyny. Nie stracił miejsca w składzie na mecze ze Śląskiem, Wartą i Zagłębiem. Jednocześnie pojawiły się informacje, że ma oferty z lepszych lig i nie będzie w nieskończoność czekał na Legię. Od początku kwietnia jego miejsce na prawym wahadle zajął Josip Juranović . Chorwat ze swojej roli w meczu z Pogonią wywiązał się bardzo dobrze, więc dla Wszołka zaczęło brakować miejsca w podstawowej jedenastce. Od tamtej pory na boisku spędził 120 minut na 450 możliwych (w meczu z Piastem miał uraz). Po spotkaniu z Wisłą Kraków na antenie Canal+ powiedział, że nie był ostatnio traktowany sprawiedliwie. Jak wyjaśnia zawodnik, w tej wypowiedzi nie chodziło mu o pretensje do trenera Czesława Michniewicza, a o przeciągającą się ciszę ze strony Legii na temat przedłużenia współpracy. Co mogło mieć wpływ na decyzje personalne szkoleniowca. Dopiero 3 dni temu zawodnik otrzymał konkretną propozycję nowego kontraktu, ale jeszcze nie podjął decyzji, choć czasu do namysłu nie ma zbyt wiele. Co ciekawe, Wszołek nie jest odosobniony w swojej sytuacji, bo kontrakty kończą się większej liczbie graczy, więc pierwsza radość po mistrzostwie w drużynie była nieco stłumiona.

Nopar - 19 minut temu, *.plus.pl Ej.... wpisowicze!

Wy jesteście legionistami czy zwolennikami jakichś piłkarzy bądź talentu,?

Co nas obchodzą kariery piłkarzy?

Interesuje nas interes Legii i tylko to.

Ile to już razy klub pospieszył się z przedłużeniem umowy, a potem był tylko kłopot....

Zalecam więcej luzu i spokoju.

Pozdrawiam odpowiedz

grzesiek - 50 minut temu, *.centertel.pl Szkoda. Pamietam jak Kucharski pierdzielil ile to razy probowal sciagnac Pawła do Legii, jak juz sie to udalo to nawet klub nie umiał sie zachować. Szkoda Pawle Twojej kariery na dalsze użeranie sie z Legią. Roznica taka ze Ty odejdziesz i zagrasz w dobrym klubie a Legionisci beda sie kopać w czoło w meczach z Fc Dudelange itp odpowiedz

Luk - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wszołek,Gwilia i Vesovic mogą odejść za darmo bo się obudzili rok za późno a potem płacz ze pieniędzy nie ma odpowiedz

Paruwczak - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl @Luk : ale vesović miał kontuzję miał na kulach grać rok temu najlepszy piłkarz legii trzeba dać mu szansę. odpowiedz

Danielo - 16 minut temu, *.comcast.net @Luk : gwilia..... wypad odpowiedz

Adson 78 - 5 minut temu, *.plus.pl @Danielo: Gwilia won !!! odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dostał propozycję,której nie przyjmie że względów finansowych. Dyrektor Kucharski będzie miał alibi. Może zawsze powiedzieć. My chcieliśmy,a piłkarz nie. odpowiedz

Legiony - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Liga kończy się 16 maja. Poczekajmy A wznowienie treningów 6 czerwca. odpowiedz

