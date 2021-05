Legia z licencją na ligę i puchary

Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN rozpatrzyła wnioski o przyznanie licencji dla klubów Ekstraklasy, 1. Ligi, a także 2. Ligi. Legia Warszawa otrzymała wszystkie wymagane licencje na sezon ligowy i pucharowy. Legia podobnie jak wszystkie inne kluby została objęta nadzorem finansowym. Licencja pięciu klubów (Pogoń, Płock, Warta, Raków, Śląsk) obejmuje dodatkowo nadzór infrastrukturalny. Na ten moment Stal Mielec nie otrzymała licencji upoważniającej do udziału w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2021/2022, ale przysługuje jej odwołanie od tej decyzji w ciągu 5 dni. W związku z przedłużającym się stanem epidemii wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-C0V2, który w sposób znaczący wpłynął na sytuację finansową klubów, a którego skutków nie da się dokładnie przewidzieć, wszystkie kluby uczestniczące w procesie licencyjnym na sezon 2021/2022 zostały objęte nadzorem finansowym. Zdaniem Komisji, w najbliższych miesiącach konieczna jest szczegółowa kontrola i analiza sytuacji finansowej klubów - czytamy w komunikacie komisji.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.