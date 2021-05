Trening w okrojonym składzie

Wtorek, 4 maja 2021 r. 16:10 Woytek, źródło: Legionisci.com

Po dwóch dniach wolnego piłkarze Legii rozpoczęli przygotowania do przedostatniego meczu w sezonie. We wtorkowych przedpołudniowych zajęciach na boisku wzięło udział tylko 19 zawodników.



Fotoreportaż z treningu - 30 zdjęć Woytka



Nieobecni byli Artur Boruc, Filip Mladenović, Tomas Pekhart - pracowali na siłowni. Cezary Miszta i Kacper Tobiasz od rana przystąpili do egzaminów maturalnych. Kontuzjowani są natomiast Artem Szabanow, Igor Lewczuk i Wojciech Muzyk. Lewczuka najprawdopodobniej nie zobaczymy na boisku już do końca sezonu, a szanse na przedłużenie kontraktu są w zasadzie żadne. Tak samo wygląda sytuacja z Szabanowem. W treningu nie uczestniczyli także Ariel Mosór i Szymon Włodarczyk. Z kolei Luquinhas otrzymał wolne do końca sezonu i poleciał do Brazylii. "Luqui teraz leży pod palmą i pije drinki" - żartowali koledzy z boiska.



Pozostali zawodnicy po 20 minutowej rozgrzewce i tradycyjnych gierkach w dziadka rozegrali mecz 9 na 9 i jeden zawodnik neutralny, którym był Andre Martins.



Żółci: Cierzniak - Juranović, Wieteska, Hołownia Cholewiak, Slisz, Kapustka, Skibicki, Lopes

Fiolet: Kikolski - Vesović, Jędrzejczyk, Wszołek, Yaxshiboyev, Gwilia, Kisiel, Muci, Kostorz



Środowy trening został zaplanowany na godzinę 11.



Fotoreportaż z treningu - 30 zdjęć Woytka















fot. Woytek / Legionisci.com