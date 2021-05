Michniewicz: Chcę pokazać Legię w Europie

- Wiem, jakie było nastawienie wobec mojej osoby. Powiem tyle: kibice dopingują drużynę i piłkarzy. Ja jestem tu po to, by pomóc zawodnikom jak najlepiej grać i sprawić, by byli zadowoleni. Ktoś mnie lubi, a ktoś nie. Nie zabiegam na siłę o sympatię. Chciałbym, żeby po latach szanowano pracę, którą wykonywałem, doceniono, że zrobiłem coś pozytywnego dla Legii. Z takim nastawieniem pracuję. Mam satysfakcję, że mistrzostwo zdobyliśmy w efektownym stylu - mówi w rozmowie z Przeglądem Sportowym Czesław Michniewicz . - Za tydzień, dwa ten tytuł w Warszawie spowszednieje i będzie mowa wyłącznie o pucharach. Kiedy więc mamy się cieszyć, jak nie teraz? Stadion Legii jest dla mnie szczególny – na nim wywalczyłem Puchar Polski z Lechem, tytuł z Zagłębiem i teraz mistrzostwo z Legią. Pracując w takim klubie, prawdopodobieństwo sukcesu jest dużo większe niż gdzie indziej. Doceniam, że tu jestem, że dostałem szansę i mogłem walczyć o trofea. (...) W każdym innym klubie tytuł byłby powodem do wielkiego świętowania i euforii. Tu jest inaczej, to jest Legia, w której w ostatnich latach przyzwyczajono się do trofeów. Chciałbym zostać zapamiętany jako trener, który znowu pokazał Legię w Europie. Najwięcej będzie zależało od piłkarzy, ale mądrym sposobem trzeba wzmocnić drużynę i potem zaistnieć w pucharach - dodaje szkoleniowiec. - Zamierzam pomagać drużynie i piłkarzom w rozwoju. Chcę, by w klubie wszyscy widzieli i wiedzieli, że ta moja robota ma sens, że idziemy w dobrą stronę. Jeśli tak będzie, to tak, chciałbym pracować w Legii jak najdłużej. Ale wiem, jaki jest los trenera - mówi Michniewicz. Całą rozmowę możecie przeczytać w papierowym wydaniu Przeglądu Sportowego lub na przegladsportowy.pl .

Keymil - 39 minut temu, *.centertel.pl Wiadomo coś kiedy będzie możliwość kupienia biletu na mecz z podbeskidziem ? odpowiedz

Krzeszczu - 47 minut temu, *.bredband2.com -"Ja jestem tu po to, by pomóc zawodnikom jak najlepiej grać i sprawić, by byli zadowoleni."

Dlatego Michcnik daje im kazdego tygodnia 3 dni wolnego



-"Chciałbym zostać zapamiętany jako trener"

Dlatego 3 dni w galeriach a na treningach lekki truchcik i siatkonoga.



-"Zamierzam pomagać drużynie i piłkarzom w rozwoju."

Najlepiej dniami wolnymi na wizyty w galeriach, a na treningach nie bede ich przemeczal, lekki truchcik, dziadek, siatkonoga.



-"Chcę, by w klubie wszyscy widzieli i wiedzieli, że ta moja robota ma sens"

W klubie nie wiem, ale w galeriach napewno widza ze ta robota ma sens.



-"chciałbym pracować w Legii jak najdłużej."

dajesz wiecznie wolne, treningi na odpyeerdol, zero wymagan, zero ambicji, pilkarze maja ciagle zero stresu i presji a te 2-3 treningi w tygodniu to tylko poknik, wiec spoko, bedziesz tu na lata. odpowiedz

MAG - 36 minut temu, *.axadirect.pl @Krzeszczu: Ależ z Ciebie specjalista. SZACUN KRETYNIE odpowiedz

grzesiek - 21 minut temu, *.centertel.pl @Krzeszczu: nie wiem czy tak faktycznie jest, ale pewnie masz racje. Vuko to był Pan Trener przy tym poznanskim slowiku odpowiedz

Krzeszczu - 55 minut temu, *.bredband2.com A moze najwyzsza pora zeby zaczac trenowac jak na zawodowych i (mam nadzieje) ambitnych sportowcow przystalo?

Tydzien w tydzien (a tydzien ma 7 dni) 3 dni wolnego, lekki truchcik i odpyeerdalanie siatkonogi. I tym chcesz panie Michnik pokazac Legie w Europie?

Zacytuje lekko zmodyfikowanego Ferdka Kiepskiego, ktory swietnie pod kazdym wzgledem, nawet wizualnym do pana pasuje: Transfery to kazden by chcial tylko robic nima komu! odpowiedz

olew - 57 minut temu, *.vectranet.pl Kibole wkurzeni mistrzostwem i nienawidzący trenera, który to zrobił, to się dzieje ! odpowiedz

Czesław jak ty mi zaimponowałes w tej chwili - 1 godzinę temu, *.plus.pl Czy ty naprawdę wierzysz w to co mówisz?? Czy tylko klepiesz formułki do wywiadu jak PAD?? odpowiedz

Warrior - 58 minut temu, *.plus.pl @Czesław jak ty mi zaimponowałes w tej chwili: Czesiu gada jakby był za ostrym cieniem mgly odpowiedz

Mioduski będzie zadowolony - 1 godzinę temu, *.plus.pl Michniewicz i kucharski .. cóż są młotki i są gwoździe :) odpowiedz

Mariano - 1 godzinę temu, *.lukman.pl trzymamy kciuki! nie przeszkadzać, nie hejtować! wspierać Legię! odpowiedz

cieciu - 1 godzinę temu, *.mm.pl Trenerze ale mógłby Pan się zdobyć na odwagę cywilną i wyjaśnić temat z kibicami. Kiedyś śp. Rocki podszedł do kibiców, pogadał, przeprosił za głupie zachowanie i było git. Takie teksty, że jedni mogą mnie lubić a inni nie, to trochę uciekanie od tematu. odpowiedz

Felek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Liczymy na dobry występ Legii w Europie. Powodzenia Trenerze! odpowiedz

Maniek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Pan chce pokazać Legię w Europie a my chcemy ją właśnie tam oglądać. Trzymam kciuki że, tym razem zagościmy tam na dłużej. odpowiedz

j - 2 godziny temu, *.chello.pl "(...) mądrym sposobem trzeba wzmocnić drużynę (...)"



Mądrym, czyli tanim, a najlepiej za darmo. Wiem, że po latach zostaną zapamiętane wyniki, ale według mnie Legia zdobyła mistrzostwo w słabym stylu. Bilans punktowy to efekt słabej ligi, którą Legia zdominowała. Potrzebne są poważne wzmocnienia, jeśli ten klub ma jakieś pucharowe ambicje. odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.plus.pl @j: W efektownym stylu mistrzostwo? Czesio masz poczucie humoru ja widziałem tylko dwa efektowne mecze 4:2 z Pogonią i 4:0 z zaglebiem i może rakow 2:0 ale nawet nie całe tylko do pewnego momentu.Chyba że wg trenera efektowne były 2:3 z Mielcem 0:1 z Bielskiem czy męczarnie w Zabrzu Wrocławiu Poznaniu czy z Wisłą na jesieni. Nie oszukujemy się kto był naszym rywalem w walce o tytuł rakow? Pogoń? Inni byli słabi to i nam było łatwiej ale że od razu efektownie???heh odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl @:): CM widzi wszystko lepiej ale efektownie to akurat zagraliśmy z Małeckim na ławce w Gliwicach gdzie można było wygrać sporo wyżej i kontrola meczu przez większość czasu gry była. odpowiedz

k(L)eo - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Trzymamy kciuki za Pana Trenerze! I za Prezia też i jego plan wzmocnienia Legii w tym okienku odpowiedz

