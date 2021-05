Międzynarodowe starty sportowców Legii

Środa, 5 maja 2021 r. 14:21 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższych tygodniach zawodnicy Legii Warszawa brać będą udział w międzynarodowych zawodach w różnych dyscyplinach. Już w najbliższy weekend we włoskim Lonato, Aleksandra Jarmolińska z sekcji strzeleckiej Legii, weźmie udział w zawodach Pucharu Świata w strzelaniach do rzutów. Jarmolińska otrzymała również powołanie na Mistrzostwa Europy w tej samej konkurencji, które odbędą się w chorwackim Osijeku, w dniach 21-30 maja.

Do Osijeku na ME pojedzie również Tomasz Bartnik, który rywalizować będzie w konkurencjach karabinowych. Bartnik i Jarmolińska mają już zapewnioną przepustkę do startu na IO w Tokio.



Zapaśnik Legii, Rafał Krajewski w najbliższą sobotę weźmie udział w drugim, światowym turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, który odbędzie się w Sofii. Legionista rywalizować będzie w stylu klasycznym, w kategorii wagowej -130kg. Wśród rywali do miejsca na IO, Krajewski będzie miał m.in. mistrza Europy i piątego zawodnika IO z Rio de Janeiro, Rumuna Alin Alexuc Ciurariu, wicemistrza świata, Amerykanina Adama Jacoba Coona oraz drugiego na azjatyckim czempionacie, Kazacha Syzdykowa.



Jan Kozakiewicz na zakończonych w Lublinie mistrzostwach Polski, zapewnił sobie kwalifikację do startu w pływackich Mistrzostwach Europy na 50 metrów stylem klasycznym. Te rozegrane zostaną w dniach 17-23 maja w Budapeszcie.



Z kolei w węgierskim Szekesfehervar od 11 maja odbywać się będzie Finał Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym. Udział w tych zawodach ma zapewniony Łukasz Gutkowski z Legii, który już wcześniej zagwarantował sobie miejsce na IO w Tokio (start w dniach 5-7 sierpnia, pobyt w wiosce olimpijskiej od 30 lipca). Gutkowski, podobnie zresztą jak Oktawia Nowacka, wezmą udział w czerwcowych (6-14.VI) Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Mińsku na Białorusi.

Z kolei Mistrzostwa Europy w pięcioboju zaplanowano na 4-12 lipca w Rosji, w Niżnym Nowogrodzie. Spore szanse na start w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy (U-22, od 27 czerwca w Bernie) i Świata (U-17, U-19 i U-22, od 4 lipca w Aleksandrii) mają również inni pięcioboiści Legii - powołania nie zostały jeszcze przyznane.