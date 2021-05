Wizyta Vrdoljaka w LTC

Na środowym treningu legionistów w Legia Training Center pojawił się były kapitan "Wojskowych" Ivica Vrdoljak . Chorwat przez kilkanaście minut przyglądał się zajęciom, a rozmawiał byłymi kolegami z boiska - Arturem Jędrzejczykiem i Radosławem Cierzniakiem , trenerem Krzysztofem Dowhaniem , a także z Czesławem Michniewiczem i rodakiem Josipem Juranoviciem . Fotoreportaż z treningu - 22 zdjęcia Woytka Głównym powodem wizyty Vrdoljaka była jednak sprawa kontraktu Marko Vesovicia , którego interesy reprezentuje. Po treningu "Ivo" udał się na spotkanie z dyrektorem Radosławem Kucharskim, by poznać jaką ofertę dla "Veso" przygotował stołeczny klub. Podobnie jak we wtorek na boisku zabrakło kilku zawodników. Lżej trenują Tomas Pekhart i Filip Mladenović , ale będą do dyspozycji sztabu szkoleniowego na niedzielny mecz ze Stalą Mielec. Nieobecni byli maturzyści Cezary Miszta , Kacper Tobiasz , Ariel Mosór i Szymon Włodarczyk , a także kontuzjowani Igor Lewczuk i Wojciech Muzyk . Zajęcia poświęcone były gierkom jeden na jeden na dwie bramki z bramkarzami. W rolę zawodnika z pola wcielił się także Artur Boruc . Potem zawodnicy przenieśli się na drugie boisko, gdzie doskonalili akcje skrzydłami, dośrodkowania i strzały zza pola karnego, wykonując przy tym bardzo dużo sprintów, bo gra przenosiła się raz pod jedną, raz pod drugą bramkę. Czwartkowy trening zaplanowany został na godzinę 11.

Bródno - 37 sekund temu, *.chello.pl Ogólnie był ok., ale te 2 karne .. odpowiedz

ding - 11 minut temu, *.chello.pl Szkoda, że przedwcześnie zakończył karierę. No, ale jeśli kontuzję leczył przykładając końskie łożysko, bo tak powiedział znachor, to sam sobie winien... odpowiedz

olew - 12 minut temu, *.vectranet.pl Lubiłem i nadal lubię Pana Ivicę. Nie był to brylantowy technik, ale bardzo ofiarny i bardzo inteligentny grajek. odpowiedz

Matt - 17 minut temu, *.tpnet.pl Właśnie myślałem, że przyjechał do LTC trenować młodzież w strzelaniu karnych. odpowiedz

Vrdoljakow - 36 minut temu, *.chello.pl Najgorszy kapitan Legii ostatnich lat ... odpowiedz

Singspiel - 1 minutę temu, *.plus.pl @Vrdoljakow: to chyba zapomniałeś o pączku odpowiedz

Sss - 46 minut temu, *.chello.pl Co mnie obchodzi wizyta gościa co nie strzelił dwóch karnych w jednym meczu, bardzo ważnym meczu. Który niczym sie nie wyróżniał na boisku, poza mnóstwem strat i niecelnych podań... odpowiedz

Krasnal - 41 minut temu, *.centertel.pl @Sss: tym że negocjacje zaczęli z Vesovicem odpowiedz

Tomek - 39 minut temu, *.chello.pl @Sss: Jesteś żałosny . Ok dwa karne dramat , ale zauważ jak poza tym Ivica dobrze grał w tych meczach z Cweltami. Poza tym spędził kilka lat w klubie dając z siebie bardzo wiele . Teraz tez współpracuje z klubem i ściąga niezłych piłkarzy odpowiedz

kornel - 39 minut temu, *.orange.pl @Sss: co ty wypisujesz człowieku. Ivica to był prawdziwy kapitan i trzeba mieć do niego szacunek odpowiedz

