Ostatni wyjazd w sezonie

Sobota, 8 maja 2021 r. 20:42 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W niedzielę Legia rozegra ostatni wyjazdowy mecz w tym sezonie. Przeciwnikami mistrzów Polski będzie beniaminek z Mielca, który walczy o utrzymanie w Ekstraklasie na kolejny sezon. W poprzedniej rundzie górą w meczu tych drużyn niespodziewanie była Stal, która wygrała przy Łazienkowskiej. Teraz stołeczny zespół będzie chciał wyrównać rachunki.



STAL MIELEC - LEGIA WARSZAWA

1 4.75 X 4.00 2 1.78



Ubytki w ofensywie



W najbliższym meczu przeciwko Stali Czesław Michniewicz nie skorzysta z jednych z najlepszych piłkarzy w tym sezonie. Wolne od sztabu szkoleniowego dostali Luquinhas oraz Tomas Pekhart, którzy w dużej mierze odpowiadali za ofensywne zapędy legionistów. Brazylijczyk wyleciał do ojczyzny, gdzie oczekuje narodzin dziecka, natomiast Czech doznał urazu w spotkaniu z Wisłą i aktualnie przechodzi rehabilitację. Napastnika nie zobaczymy już w aktualnym sezonie na ligowych boiskach, bo dodatkowo przygotowuje do zbliżających się mistrzostw Europy.



- 24 maja reprezentacja Czech zaczyna przygotowania i praktycznie dwa lata byłby bez urlopu. Uznaliśmy, że to dobry moment, żeby do końca wyleczył kontuzję i odsapnął. Będzie z nami na meczu z Podbeskidziem. Jeśli w międzyczasie Świerczok strzeli 6 bramek, to Tomek jeszcze zagra z Podbeskidziem. A jak się to nie stanie, to już w tej rundzie nie zagra. To jest świadomy wybór - powiedział na konferencji prasowej przed spotkaniem ze Stalą Michniewicz.



W ostatnich treningach nie brali również udziału młodzi - Cezary Miszta, Kacper Tobiasz, Ariel Mosór oraz Szymon Włodarczyk. Piłkarze w tym tygodniu zdawali egzaminy maturalne, więc tematy związane z piłką chwilowo zeszły u nich na drugi plan. Ponadto z powodu kontuzji trener Legii musiał sobie podczas zajęć radzić bez Igora Lewczuka oraz Wojciecha Muzyka.



W ostatnich meczach Legia pokazuje bardzo dobrą grę w sferze defensywnej. Seria bez straconego gola trwa już pięć spotkań, z czego czterokrotnie udało się to z Arturem Borucem między słupkami, a ostatnio z Cezarym Misztą. W niedzielnym meczu w bramce ponownie powinien stanąć młody golkiper.



Z Wisłą bez bramek



Ostatni bezbramkowy remis z Wisłą Kraków trochę rozczarował. Może nie tyle chodzi tutaj o wynik, ale raczej o samą grę mistrzów Polski. Brakowało w tym spotkaniu klarownych sytuacji bramkowych, przez co długimi fragmentami gra toczyła się głównie w środkowej strefie boiska. Oczywiście jednym z wytłumaczeń może być drobna roszada składu, jeśli chodzi o formację pomocy. Swoje szanse dostali wówczas Ernest Muci oraz Jasur Yaxshiboyev, dla którego był to debiut w stołecznych barwach. Albańczyk z kolei nie wykorzystał jednej dogodnej okazji do zagrożenia bramce Mateusza Lisa i widać, że mimo wszystko potrzebuje jeszcze nieco czasu na zrozumienie się z kolegami.



Przewidywany skład Legii: Miszta - Jędrzejczyk, Wieteska, Hołownia - Juranović, Andre Martins, Slisz, Mladenović - Kapustka, Rafael Lopes, Gwilia



Ostatni wyjazd



Mecz ze Stalą Mielec będzie dla Legii ostatnim wyjazdem w sezonie 2020/21. Jeśli chodzi o rozgrywki ligowe, to do tej pory legioniści zagrali na obiektach przeciwników 14 meczów, z których przegrali tylko jeden. Miało to miejsce 31 stycznia 2021 roku, kiedy niespodziewanie ulegli w Bielsku-Białej Podbeskidziu. Oprócz tego tylko dwukrotnie zremisowali - za każdym razem bezbramkowo - najpierw w październiku ubiegłego roku z Pogonią, a miesiąc temu z Lechem.



Nietrudno więc zauważyć i domyślać się, że Legia jest najlepiej grającą drużyną na wyjazdach w lidze. Z kolei Stal Mielec poza swoim stadionem radzi sobie bardzo słabo. Na 14 spotkań beniaminek zanotował bilans 2-5-7, co ciekawe jedną z tych wygranych zanotował w Warszawie. W końcówce zeszłego roku Stal niespodziewanie ograła mistrzów Polski na Łazienkowskiej 3-2. Oprócz tego najbliższy przeciwnik "Wojskowych" zwyciężył w Poznaniu Lecha, który pomimo tego, że ten sezon może zaliczyć do straconych, to jednak w starciu ze Stalą zazwyczaj uchodzi za faworyta.



Walka o życie



Przed 29. kolejką Ekstraklasy beniaminek znajduje się tuż nad strefą spadkową. Stal w 28 meczach zdobyła 27 punktów i ma dwa "oczka" przewagi nad zamykającym stawkę Podbeskidziem, które w sobotę tylko zremisowało z Wisłą Płock. Wszystko wskazuje więc na to, że piłkarze z Mielca utrzymają się w lidze, chociaż kilka niefortunnych zbiegów okoliczności mogłoby sprawić, że zawodnicy z Bielska-Białej przeskoczą swojego głównego rywala w walce o utrzymanie. Osobną kwestią pozostaje kwestia licencji na przyszły sezon, której na razie Stal nie otrzymała.



Trzeba przyznać, że Stal wylosowała wyjątkowo trudny terminarz na koniec sezonu. W 27. kolejce mierzyła się trzecią w tabeli Pogonią, potem z Lechem, a następnie z wiceliderem Rakowem. Z kolei już w niedzielę podejmie mistrza kraju, który jest żądny rewanżu za porażkę z poprzedniej rundy. Pomimo trudnych kolejek Stali udało się zdobyć ważne sześć punktów w spotkaniach z Pogonią oraz Lechem, co znacząco przybliżyło ich do utrzymania.



Nowy trener



W tym sezonie Stał prowadziło już trzech różnych trenerów. Na samym początku za drużynę odpowiadał Dariusz Skrzypczak, który szkoleniowcem został ogłoszony w styczniu. Wobec niezadowalających zarząd klubu wyników w listopadzie wymieniono go na Leszka Ojrzyńskiego. Doświadczony ligowy trener miał za zadanie pełnić rolę "strażaka" i ratować dla Stali Ekstraklasę. Ostatecznie zdołał poprowadzić nowy zespół w 14 kolejkach ligi i meczu o Puchar Polski, w których zanotował bilans 3-5-7. W kwietniu został zastąpiony przez legendę Stali - Włodzimierza Gąsiora.





Tabela Ekstraklasy przed 29. kolejką MECZE RAZEM MECZE BEZPOŚREDNIE M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki 1. Legia Warszawa 28 60 18 6 4 47-24 2. Raków Częstochowa 28 53 15 8 5 42-24 15. Stal Mielec 28 27 6 9 13 30-46 16. Podbeskidzie Bielsko-Biała 28 24 6 6 16 28-58

Gdzie oglądać?



Spotkanie Legii ze Stalą Mielec rozpocznie się w niedzielę o godzinie 17:30. Bezpośrednią transmisję z tego spotkania będzie można zobaczyć na Canal+ 4K Ultra HD, Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Premium. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych.