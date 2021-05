Zmarł kibic Legii z Siedlec

"W wieku 49 lat odszedł jeden z nas - Darek "Portoś" Grochowski. Założyciel Frakcji Alcoholowej Siedlce, z której flagą zjeździł Polskę i pół Europy kibicując naszej Legii. Przez kilkadziesiąt lat kibicowania zafascynował Legią wielu kibiców, a w jego pubie mecz naszego klubu był świętem. Zawsze wierny barwom klubowym i swoim ideałom" - informują koledzy z trybun. Msza święta żałobna odprawiona będzie w dniu 7 maja godz.12:00 w Kościele Garnizonowym w Siedlcach (Plac Tysiąclecia 2). Po mszy nastąpi złożenie urny z prochami do grobu na Cmentarzu Janowskim. R.I.P. fot. archiwum prywatne

(L) - 2 godziny temu

ss - 4 godziny temu ... Przykra wiadomosc.

