PP: Rezerwy zagrają przy Konwiktorskiej

cuLt - 59 minut temu, *.amazonaws.com Ale derbòw Warszawy brak w extraklapie I weź tu nie zatèsknij za derbami 97! odpowiedz

Mrok - 2 godziny temu, *.chello.pl "Następne derby wygrają Legii rezerwy" chociaż ...

...już tak było że wygrały rezerwy z Polonią wiec może teraz czas na hasło "Następne derby wygrają rezerw rezerwy!" odpowiedz

Tomek prg - 2 godziny temu, *.chello.pl Ile ludzi może wejść .1200? odpowiedz

Jerry - 4 godziny temu, *.plus.pl Do boju Polonia! odpowiedz

Tajson - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Jerry:

Won Na Konwiktorską lub na inne pola odpowiedz

Ja - 3 godziny temu, *.sekocin.pl @Jerry: Do gnoju polonia odpowiedz

gLc - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Jerry:

polonia to tyLko w Chicago! odpowiedz

Stefan - 3 godziny temu, *.chello.pl @Jerry: jak znajdziemy, polamiemy!!! odpowiedz

Sputnik 44 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Jerry: coś takiego jak polonia już nie istnieje. Skompromitowana, fałszująca swoją historię, ochoczo współpracująca z milicją, dręczona nieustannie oraz pozbawiona kibiców i pieniędzy sprzedała swoje truchło Dyskobolii. Następnie chimera Dyskopolo przetrwała ledwie kilka lat i również wyzionęła ducha. I dobrze! odpowiedz

