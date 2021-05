Młodzież: mecze środowe

Środa, 5 maja 2021 r. 22:01 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy młodsi pokonali 3-2 UKS SMS Łódź i awansowali na 2. miejsce tabeli CLJ U17 (gr. A). Zespół U16 wygrał 13-0 z Drukarzem, który kończył mecz w 10. Lega U15 zremisowało bezbramkowo z Escolą Varsovią 2006. Legia U12 rozegrała zacięte spotkanie ze ZWAR-em Międzylesie.



CLJ U17: Legia U17 3-2 (1-1) UKS SMS Łódź 04

Gole:

1-0 12 min. Igor Strzałek (as. Patryk Bek)

1-1 18 min. Jakub Kołodenny

2-1 49 min. Jakub Rutkowski (karny po faulu na Jodanie Majchrzaku)

2-2 90 min. Mikołaj Doniecki

3-2 90+ min. Maciej Bochniak (as. Patryk Bek)



Strzały (celne): Legia 14 (6) - Drukarz 7 (3)



Legia: Jan Sobczuk [05] – Marcel Krajewski, Marcel Ruszel, Sebastian Kieraś, Jakub Rutkowski (Kpt) – Bartosz Mikołajczyk [05] (78' Maddox Sobociński), Patryk Bek, Igor Strzałek (60' Kacper Knera) – Wiktor Puciłowski [05](73' Szymon Siodłowski [05]), Jordan Majchrzak (60' Maksymilian Stangret [05]), Bartosz Dziemidowicz (46' Maciej Bochniak [05]). Rezerwa: Antoni Wodzicki [05] (br)

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Norbert Misiak



Legia U16 - Drukarz Warszawa 05

Gole:

1-0 15 min. Filip Borowski (as. Szymon Gaj)

2-0 16 min. Filip Borowski (as. Szymon Grączewski)

3-0 24 min. Filip Borowski (as. Lucio Ceci)

4-0 43 min. Filip Borowski (as. Gracjan Gawroński)

5-0 44 min. Kacper Rojkowicz (as. Filip Borowski)

6-0 49 min. Oskar Lachowicz (as. Ignacy Morawski)

7-0 50 min. Szymon Grączewski (as. Lucio Ceci)

8-0 50 min. Szymon Grączewski (as. Roman Żuk)

9-0 77 min. Luio Ceci (as. Szymon Grączewski)

10-0 80 min. Filip Borowski (dob. strz. Romana Żuka)

12-0 85 min. Kacper Rojkowicz (as. Lucio Ceci)

13-0 89 min. Szymon Grączewski (as. Filip Borowski)





Strzały (celne): Legia 39 (31) - Drukarz 8 (2)



Legia U16: Antoni Wodzicki - Szymon Gaj, Ignacy Morawski (55' Kacper Stankiewicz), Bartosz Krasuski (60' Igor Szostek), Lucio Ceci- Piotrowski, Lachowicz(55' Żuk), Rojkowicz- Gawroński, Borowski, Grączewski



CLJ U15: Escola Varsovia 06 0-0 Legia U15



Strzały (celne): Escola 8 (3) - Legia 15 (5)



Hubert Nowak – Karol Kosiorek (51' Oliwier Olewiński), Bartosz Dembek, Rafał Boczoń, Jakub Grzejszczak – Maciej Saletra (kpt), Fryderyk Misztal (51' Mateusz Szczepaniak [07]), Kacper Bogusiewicz – Jakub Kowalski, Mateusz Sitek (61' Przemysław Mizera), Piotr Zieliński (72' Jakub Żewłakow). Rezerwa: Michał Malinowski (br)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Legia U12 - ZWAR Warszawa 09



Legia: Denys Stoliarenko - Aleksander Marciniak, Jan Rodak, Kuba Piaseczny, Ksawery Kopeć, Wojciech Paczosa, Aleksander Badowski, Edouard von Brandt-Etchemendigaray, Mateusz Strzelecki, Iwo Dolega, Kacper Ziółkowski, Vincent Ziętek, Borys Boryszewski

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński



Twarde spotkanie ze ZWARem; drużyna gości nie ryzykowała bezpośredniego zwarcia i legionistom szło umiarkowanie dobrze z przełamywaniem szyków defensywnych gości; ci za to byli groźni i skuteczni przy stałych fragmentach gry. Legia miała sporo okazji bramkowych, ale skuteczność nie była tego dnia ich mocną stroną. Losy meczu ważyły się zatem do ostatnich sekund meczu.



Legia LSS U10B - Hutnik Warszawa 2011