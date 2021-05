Bez Pekharta do końca sezonu

Czwartek, 6 maja 2021 r. 10:29 Mishka, źródło: Legionisci.com

W dwóch ostatnich meczach ligowych Legia Warszawa będzie musiała sobie radzić bez Tomasa Pekharta. Najskuteczniejszy zawodnik ligi po meczu z Wisłą Kraków doznał urazu i nie trenował razem z drużyną we wtorek i w środę. Dziś na konferencji prasowej trener Czesław Michniewicz powiedział, że Czech najprawdopodobniej nie zagra już w tej rundzie.



- Ma drobny uraz po meczu z Wisłą Kraków. Poza tym przygotowuje się do mistrzostw Europy. 24 maja reprezentacja Czech zaczyna przygotowania i praktycznie dwa lata byłby bez urlopu. Uznaliśmy, że to dobry moment, żeby do końca wyleczył kontuzję i odsapnął. Będzie z nami na meczu z Podbeskidziem. Jeśli w międzyczasie Świerczok strzeli 6 bramek, to Tomek jeszcze zagra z Podbeskidziem. A jak się to nie stanie, to już w tej rundzie nie zagra. To jest świadomy wybór. Rozmawialiśmy wczoraj na ten temat. Zawodnik miał podjąć decyzję wspólnie z żoną, jak chcą rozwiązać ten problem. Kiedy wróci z mistrzostw Europy, my rozpoczynamy okres przygotowawczy. Potem w lipcu i sierpniu czeka nas 16 spotkań, które trzeba rozegrać co 3 dni. Każdy zawodnik musi być wypoczęty, żeby dobrze wejść w sezon - powiedział szkoleniowiec mistrzów Polski.