Piszczek nie trafi do Legii

Czwartek, 6 maja 2021 r. 10:45 Mishka, źródło: Legionisci.com

Trener Legii skomentował ostatnie informacje transferowe, dotyczące możliwego przyjścia do Legii Łukasza Piszczka z Borussii Dortmund. - Łukasz Piszczek to zawodnik wyjątkowy. Wspólnie pracowaliśmy, śledziłem jego karierę, kibicowałem mu przez wiele sezonów, oglądałem niektóre jego mecze na żywo, rozmawialiśmy. Temat Łukasza jest zamknięty - mówi Czesław Michniewicz.



- On ma zaplanowany każdy dzień, każdą godzinę do emerytury. Ustalił, że po sezonie kończy z profesjonalną piłką, pomimo że Borussia namawiała go, żeby został jeszcze przez rok. On ma swoje plany na siebie, na swój klub. Szkoda bardzo, bo zawodnik z takim doświadczeniem, z takim podejściem bardzo by nam się przydał, ale tak się nie stanie - dodał szkoleniowiec.