Profesor Jastrzębski będzie wspierał Michniewicza?

Czwartkowy trening Legii Warszawa podpatrywał z boku prof. Zbigniew Jastrzębski . Podczas rozgrzewki ze specjalistą w dziedzinie fizjologii rozmawiał Czesław Michniewicz . Szkoleniowiec "Wojskowych" chciałby rozpocząć współpracę z Jastrzębskim lub przynajmniej konsultować wyniki badań piłkarzy. Dalszą część treningu Jastrzębski oglądał w towarzystwie kierownika Legia LAB dr Piotra Żmijewskiego . Po zwolnieniu z klubu Łukasza Bortnika i Piotra Zaręby w pierwszej drużynie brakuje szefa trenerów przygotowania fizycznego i to stanowisko ma zostać uzupełnione przed nowym sezonem. Jastrzębski w 2006 roku pracował z kadrą Pawła Janasa na mistrzostwach świata jako trener przygotowania fizycznego. Wcześniej był fizjologiem w Amice Wronki. Ponadto w swojej karierze ma współpracę z wieloma innymi klubami ligowymi i reprezentacjami. Był m.in. trenerem przygotowania motorycznego i fizjologiem Mateusza Kusznierewicza. Jest profesorem nadzwyczajnym w zakładzie fizjologii Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. fot. Woytek / Legionisci.com

