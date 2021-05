Trening

Taktyczny czwartek

Czwartek, 6 maja 2021 r. 14:17 Woytek, źródło: Legionisci.com

W czwartek przed południem drużyna Legii kontynuowała przygotowania do niedzielnego meczu ze Stalą Mielec. W treningu nie uczestniczył Tomas Pekhart, który ma uraz i dodatkowo otrzymał wolne od sztabu szkoleniowego do końca sezonu. Czech przez kilka minut przyglądał się z boku zajęciom kolegów. Do treningu z drużyną wrócił Filip Mladenović.



Fotoreportaż z treningu - 26 zdjęć Woytka



Po tradycyjnej rozgrzewce i grze w dziadka rozpoczęła się część taktyczna, którą wraz z Czesławem Michniewiczem dyrygował Alessio De Petrillo. Przez wiele minut zawodnicy doskonalili sposoby przeprowadzania akcji ofensywnych. Ostatnim elementem była gierka 10 na 10. Drużyny wystąpiły w następujących składach:



Fioletowi: Cierzniak - Jędrzejczyk, Wieteska, Hołownia, Juranović, Slisz, Andre Martins, Mladenović, Kapustka, Rafael Lopes

Żółci: Boruc - Vesović, Kisiel, Cholewiak, Wszołek, Muci, Gwilia, Skibicki, Kostorz, Yaxshiboyev



Legia Warszawa poinformowała, że dzień po meczu ze Stalą Bartosz Slisz przejdzie zabieg stomatologiczny, po którym konieczna będzie tygodniowa przerwa od treningów. "Sztab medyczny zapewnia, że nie jest to nic poważnego i po odbyciu koniecznej pauzy spowodowanej leczeniem, piłkarz będzie w pełni dyspozycji fizycznej" - informuje klub.