Trwa zbiórka na oprawy meczu z TSP

Czwartek, 6 maja 2021 r. 18:19 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Przypominamy o internetowej zbiórce na oprawy, którą organizują Nieznani Sprawcy. Zebrane dzięki temu fundusze pozwolą przygotować oprawę na kończącym sezon 2020/21 meczu z Podbeskidziem, a ewentualna nadwyżka zostanie wykorzystana na pierwszych spotkaniach nowego sezonu, kiedy nasz klub grać będzie w europejskich pucharach.



Na razie udało się zebrać ponad 31 tysięcy złotych, ale NS-i zachęcają do dalszych wpłat. Tych dokonywać można TUTAJ. "Frekwencja na meczach na razie będzie symboliczna. Co za tym idzie kwoty, jakie zbierzemy na stadionie nie będą oszałamiające - co zrozumiałe. Wszystko wskazuje na to, że już w lipcu kolejne mecze, w tym te międzynarodowe. Będzie co robić. (...) Co za tym idzie oprawy, jeśli mają być takie, jakie wszyscy lubimy - czyli godne klubu, który reprezentujemy, dalej będą drogie. Dlatego zachęcamy Was dalej do wspierania zbiórki. Dziękujemy Wam bardzo za zaufanie i wyrozumiałość" - informują Nieznani Sprawcy.



Ponadto w przyszłym tygodniu, w dniach poprzedzających mecz przy Ł3 z TSP, będzie możliwość zakupu mistrzowskich koszulek z motywem jednej z opraw, vlepki, jak również pirotechnikę na fetę mistrzowską (race i ognie wrocławskie) i cały zysk z ich sprzedaży przeznaczony zostanie na cele ultras. O dokładnych godzinach sprzedaży poinformujemy w odpowiednim czasie.