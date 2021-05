Komentarze (44)

czizys - 3 minuty temu, *.129.204 Padaka aż w oczy szczypie ja prdle odpowiedz

Syn trenera - 4 minuty temu, *.vectranet.pl Urwaaaaa jak tak można z prawie spadkowiczem nagle od 6 meczy zapomnieli jak sie gra, Kapusta i Sluz to taki piach grają... Czemu nie gra Muci i z Jaszur... Dramat... A potem zdzienie w pucharach będzie. Drużyna tak jak tata Czesław gra bez ambicji... Chyba że mecz ustawka.. Dlatego nowi nie grają bo jeszcze by coś strzelili.. Masakra.. odpowiedz

Gienek - 7 minut temu, *.vectranet.pl Na razie tylko wkurw bierze jak się patrzy na grę Legii... odpowiedz

atmosferic - 9 minut temu, *.orange.pl Zwolnic tego parodyste poki jeszcze nie przegralismy pucharow. odpowiedz

Super⚽️Coach and Friends Forever ! - 11 minut temu, *.amazonaws.com 28′ Niedokładne zagranie Gwilii do Juranovicia, ale legioniści mają aut....Gwila właśnie już to był ostani mecz w Legii,nawet nie starałeś sie wykazać że chcesz nosić nasze barwy!Good bay! odpowiedz

filand - 17 minut temu, *.t-mobile.pl Troszeczkę geografii...

WARSZAWA- Mielec 259,9 km . W przybliżeniu 260 KM.

Warszawa - Bielsko Biała ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY MIEJSCOWOŚCIAMI BIELSKO-BIAŁA - WARSZAWA

Jadąc trasą przez DK1 i S8 odległość Bielsko-Biała - Warszawa wynosi 349 km.



Czy ktoś ma jakieś pytania

... odpowiedz

RMFC - 18 minut temu, *.play-internet.pl Chodzą słuchy że pyry kuszą Wszołka żeby przyszedł do nich. Jeżeli tak się stanie to j e b a n e g o Miodka trzeba na taczkach wywieźć z Łazienkowskiej i utopić w Wiśle bo hańbi coraz bardziej naszą Legię!!! To nas ma być stać na każdy kontrakt w lidze a nie pyrusów i innych!!! odpowiedz

hajdukL - 25 minut temu, *.77.242 W sumie po co Jasur, jest Mladenovic... To już kur... nie jest nawet śmieszne. odpowiedz

Loczek - 31 minut temu, *.centertel.pl Ludzie zluzujce...każdy mistrz tak gra... rozprężenie, wakacje urlopy za pasem...napinka była CAŁY sezon... odpowiedz

Pawel - 24 minuty temu, *.mm.pl @Loczek:

To zobacz Inter Bayern czy grają tak jak nasze wkłady. W innych ligach walka trwa. Czy mówiłbyś tak samo Gdybyś zapłacił 50zł za bilet w zamian dostając to coś. Oni biorą gruby hajs bo to ich praca i powinni ja sumiennie wykonywać do ostatniej minuty sezony. Usprawiedliwianie wkładów jest słabe serio odpowiedz

hajdukL - 31 minut temu, *.77.242 "My gramy swoje o swoje"... Do pełnej groteski wygłodniałego Jasura brakuje. odpowiedz

cuLt - 35 minut temu, *.amazonaws.com Wygláda na to że Czesio jak dobry poker ,czeka do ostatnich minut..wpuszczajác nowe gwiazdy , dla wygranej, Czesiek nie spierdol swojej roboty... odpowiedz

Leśny Dziadek - 39 minut temu, *.centertel.pl W 65 minucie zacznie sie strzelanie. 0- 3 bedzie. odpowiedz

Rudi Gusnic - 26 minut temu, *.kompex.pl @Leśny Dziadek: gwilia 3. odpowiedz

Yeti - 40 minut temu, *.vectranet.pl Na razie słabiutko, podobnie jak z Wisłą. Tak jakby im się nie chciało. Brak profesjonalizmu... odpowiedz

Darek - 41 minut temu, *.t-ipconnect.de Nic się nie dzieje.Jeszcze puszczą ten mecz a wygrają następny ze zdegradowany już po tym meczu podpizdziem.Wiadomo feta,będą kibice to nie wypada przegrać za tydzień.Dzisiaj można odpuścić nic się nie stanie. odpowiedz

Krasnal - 42 minuty temu, *.telkab.pl TRENING odpowiedz

wtf - 42 minuty temu, *.chello.pl Kolejny pokaz siły ze strony "mistrzów".Nic,tylko lecieć po karnet na przyszły sezon,chociaż kolonoskopia wydaje się ciekawą alternatywą na spędzenie weekendowego popołudnia! odpowiedz

Na tvp 2 - 43 minuty temu, *.t-mobile.pl A ja se Cejrowskiego oglądam odpowiedz

JakochamLegienieżonę - 45 minut temu, *.chello.pl Bez honoru i ambicji. Po powrocie do stolicy, niech składają papiery do milicji.z Legii wynocha! odpowiedz

KN - 45 minut temu, *.inetia.pl Yebać te przepłacone miernoty. Daruję sobie drugą połowę... I więcej się tutaj już nie udzielę, przynajmniej do czasu odpadnięcia z mistrzem bezludnej wyspy w II max III rundzie eliminacji. Czołem Bracia! odpowiedz

Kibic - 51 minut temu, *.168.108 Mecz sprzedany nawet w tunelu było widać jak jakiś frajer gadał z Jędzą. Wyglądało jak by mu przypominał o umowie. Miałem nadzieję że Legia ma ambicje tu widać co to za drużyna. C...im w ...ę odpowiedz

Arek - 30 minut temu, *.t-mobile.pl @Kibic: sprawa prosta podpiździe bb musi spaść odpowiedz

pawel - 51 minut temu, *.mm.pl Przykre to że wkłady nie mają za grosz szacunku do Kibiców. Taka postawa żal dupę ściska. Parodia piłki nożnej.Ktoś zaraz napisze że się czepiam. Ale kurwa są pewne granice przyzwoitości. Mimo Mistrza i wielu chwil radości Wkłady wypierdalać odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com Graja tak jak trenuja. W sumie nie trenuja... Wiec *ujowo to wyglada. Ten Dadok w Stali wyglada w miare przyzwoicie. odpowiedz

KN - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Koszmarnie chujowa drużyna... odpowiedz

Syn trenera - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Dziś z uwagą obserwuję grę wirtuoza Gwilli. Jego inteligencję boiskowa, no Look podania i wielka kreatywnosc. Po co ten darmozjad gra, podania do tyłu albo straty.. Czemu nie gra Muci i Jaszur i młodzi.. Marnie to wygląda... odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.mm.pl Chciałbym po meczu zobaczyć statystykę odbiorów Gruzina. To jest karwa dramat. Chłop przebiega obok, ciągle pozoruje atak. Won nieudaczniku!!! odpowiedz

Fan Waleriana - 1 godzinę temu, *.129.209 Gwilia ta fajtłapa jest świetnym odzwierciedleniem właściciela. Taki nieudolny.... Chce ale nie może i chuj :)



Piłkarz porażka po prostu. odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jak dzis Legia nie wygra - to czas na nowego trenera - mamy kurwa po sezonie i powinnismy grac na luzie bez presji i normalnie wygrywac po 3-0 kazdy mecz... a tu kurwa same remisy. odpowiedz

do redakcji - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl czy remis oznacza spadek Podbeskidzia? odpowiedz

:) - 59 minut temu, *.t-mobile.pl @do redakcji: legii odpowiedz

Cowie - 28 minut temu, *.chello.pl @:) : Podbeskidzie ma lepszy bilans ze Stalą w Lidze

jeżeli dzisiaj remis - i Górale wygrają w Warszawie a Stal przegra

na wyjeździe to BB zostaje w Lidze odpowiedz

Je..ć tsp - 27 minut temu, *.t-mobile.pl @do redakcji: oby odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Bedzie S 0-3 L odpowiedz

benek - 55 minut temu, *.kompex.pl @Leśny Dziadek: taaa i Gwilia strzeli 4 odpowiedz

Yeti - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Wszystko OK tylko po co ten Gwilia? Tym razem on grał u buka? odpowiedz

Seba - 2 godziny temu, *.chello.pl Powinni dzisiaj zagrać na luzie i rozjechać Stal jak się będą lenić to won z Legii odpowiedz

Kupon&Babol - 2 godziny temu, *.209.84 Kupon&Babol w składzie, może być grubo odpowiedz

ROSOMAK - 2 godziny temu, *.chello.pl I po co ten Gruzin odpowiedz

Lupus - 2 godziny temu, *.centertel.pl @ROSOMAK : Aby 1 weszła odpowiedz

ROSOMAK - 2 godziny temu, *.chello.pl @Lupus: Nie no może nie będzie tak źle odpowiedz

ROSOMAK - 7 minut temu, *.t-mobile.pl @Lupus: Lipa i to duża odpowiedz

powiś(L)e - 2 godziny temu, *.chello.pl Nie wydaje mi się żeby się dzisiaj wysilali. odpowiedz

