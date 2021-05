Komentarze (59)

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Dlaczego graja Gruzin i Lopes, skoro chca sie ich pozbyc? Wszyscy sie zastanawiaja, kto zostanie - Wszolek, czy Vesovic?, a moze sie okazac, ze obydwaj odejda. Bez Luqiniasa w ogole to nie wyglada. Napastnika tez nie ma. Obrona z Wieteska i Holownia na puchary, to jak isc z widelcem na polow rekina. Zreszta Jedza to juz tez stary pryk. Transfery zimowe, to jakis dramat. Jakos tego nie widze. Ale moze na starosc wzrok szwankuje i bedzie LM... odpowiedz

atmosferic - 4 godziny temu, *.orange.pl 6 ostatnich meczow 2 gole - przed tymi 6 meczami - 2 mecze 8 goli. Ewidentnie sa krecone lody w tej lidze. Ustawianie meczow. Oddanie punktow wrakowii, wisle i teraz stali. odpowiedz

Cowie - 4 godziny temu, *.chello.pl @atmosferic:

a oni fryzjera się czepiali - fryzjer to mógł co najwyżej włosy obciąć

jak Wujo mawiał odpowiedz

Michniewicz out - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Najnudniejsza Legia od 30 lat... odpowiedz

atmosferic - 4 godziny temu, *.orange.pl Zwolnic jak najszybciej - robi sie to samo co z vukoviciem. Zaczyna sie mentalny demontaz druzyny. odpowiedz

Gulgoi - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Od razu widać ,że puchary w Warszawie a poziom gry po prostu ponad wszystko... odpowiedz

Tyson - 5 godzin temu, *.chello.pl Piłkarski poker II odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 4 godziny temu, *.petrotel.pl @Tyson: To z Podbeskidziem pewnie przegramy skoro oni już spadają. Będzie wysoki kurs ;-) odpowiedz

Syn trenera - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Grają Cholewiak i Gwila a Jaszur nic a Muci końcówka... logiki tu za grosz taktyki i ambicji także... Masakra.. odpowiedz

Hiszpan - 5 godzin temu, *.telnaptelecom.pl Ochłapiarze. Drugie 0:0 z ogórkami z rzędu. Pogonić nierobów i lamusy typu Gwilia Wieteska Hołownia Ślisz Mladenovic Kapustka Martins Lopes Kostorz Jedrzejczyk odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 5 godzin temu, *.petrotel.pl Slisz wykartkował się w najgłupszy z możliwych sposobów - przy przepychance. Taki głupi, czy mu kazali? odpowiedz

Wwa - 5 godzin temu, *.centertel.pl @vadisodjidjiaofoe: Jutro ma zabieg i tak mial nie zagrac za tydzien odpowiedz

speed - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Duet MM,Mioduski i Michniewicz.Coś czuję,że to się nie uda. odpowiedz

magoo - 5 godzin temu, *.chello.pl Pozdrawiam Wszystkich grających remisy :) odpowiedz

czizys - 5 godzin temu, *.129.204 Padaka aż w oczy szczypie ja prdle odpowiedz

Syn trenera - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Urwaaaaa jak tak można z prawie spadkowiczem nagle od 6 meczy zapomnieli jak sie gra, Kapusta i Sluz to taki piach grają... Czemu nie gra Muci i z Jaszur... Dramat... A potem zdzienie w pucharach będzie. Drużyna tak jak tata Czesław gra bez ambicji... Chyba że mecz ustawka.. Dlatego nowi nie grają bo jeszcze by coś strzelili.. Masakra.. odpowiedz

Gienek - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Na razie tylko wkur bierze jak się patrzy na grę Legii... odpowiedz

atmosferic - 5 godzin temu, *.orange.pl Zwolnic tego parodyste poki jeszcze nie przegralismy pucharow. odpowiedz

Super⚽️Coach and Friends Forever ! - 5 godzin temu, *.amazonaws.com 28′ Niedokładne zagranie Gwilii do Juranovicia, ale legioniści mają aut....Gwila właśnie już to był ostani mecz w Legii,nawet nie starałeś sie wykazać że chcesz nosić nasze barwy!Good bay! odpowiedz

filand - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Troszeczkę geografii...

WARSZAWA- Mielec 259,9 km . W przybliżeniu 260 KM.

Warszawa - Bielsko Biała ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY MIEJSCOWOŚCIAMI BIELSKO-BIAŁA - WARSZAWA

Jadąc trasą przez DK1 i S8 odległość Bielsko-Biała - Warszawa wynosi 349 km.



Czy ktoś ma jakieś pytania

... odpowiedz

hajdukL - 5 godzin temu, *.77.242 @filand:

Ja mam jedno. Co to za intryga? odpowiedz

filand - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @hajdukL: To nie intryga . To ekonomia. Po co jeździć z 22 zawodnikami ponad 350 km.jak można jeździć 260 km..Czy to rozumiesz??? odpowiedz

hajdukL - 4 godziny temu, *.77.242 @filand:

Ni ch.a. Pozostajesz niedościgniony, odpowiedz

hajdukL - 5 godzin temu, *.77.242 W sumie po co Jasur, jest Mladenovic... To już kur... nie jest nawet śmieszne. odpowiedz

Loczek - 5 godzin temu, *.centertel.pl Ludzie zluzujce...każdy mistrz tak gra... rozprężenie, wakacje urlopy za pasem...napinka była CAŁY sezon... odpowiedz

Pawel - 5 godzin temu, *.mm.pl @Loczek:

To zobacz Inter Bayern czy grają tak jak nasze wkłady. W innych ligach walka trwa. Czy mówiłbyś tak samo Gdybyś zapłacił 50zł za bilet w zamian dostając to coś. Oni biorą gruby hajs bo to ich praca i powinni ja sumiennie wykonywać do ostatniej minuty sezony. Usprawiedliwianie wkładów jest słabe serio odpowiedz

hajdukL - 5 godzin temu, *.77.242 "My gramy swoje o swoje"... Do pełnej groteski wygłodniałego Jasura brakuje. odpowiedz

cuLt - 5 godzin temu, *.amazonaws.com Wygláda na to że Czesio jak dobry poker ,czeka do ostatnich minut..wpuszczajác nowe gwiazdy , dla wygranej, Czesiek nie spier...l swojej roboty... odpowiedz

Leśny Dziadek - 5 godzin temu, *.centertel.pl W 65 minucie zacznie sie strzelanie. 0- 3 bedzie. odpowiedz

Rudi Gusnic - 5 godzin temu, *.kompex.pl @Leśny Dziadek: gwilia 3. odpowiedz

Yeti - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Na razie słabiutko, podobnie jak z Wisłą. Tak jakby im się nie chciało. Brak profesjonalizmu... odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Yeti: Przepraszam za optymizm, za nieuzasadniony optymizm... odpowiedz

Darek - 5 godzin temu, *.t-ipconnect.de Nic się nie dzieje.Jeszcze puszczą ten mecz a wygrają następny ze zdegradowany już po tym meczu podpizdziem.Wiadomo feta,będą kibice to nie wypada przegrać za tydzień.Dzisiaj można odpuścić nic się nie stanie. odpowiedz

Krasnal - 6 godzin temu, *.telkab.pl TRENING odpowiedz

wtf - 6 godzin temu, *.chello.pl Kolejny pokaz siły ze strony "mistrzów".Nic,tylko lecieć po karnet na przyszły sezon,chociaż kolonoskopia wydaje się ciekawą alternatywą na spędzenie weekendowego popołudnia! odpowiedz

Na tvp 2 - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl A ja se Cejrowskiego oglądam odpowiedz

JakochamLegienieżonę - 6 godzin temu, *.chello.pl Bez honoru i ambicji. Po powrocie do stolicy, niech składają papiery do milicji.z Legii wynocha! odpowiedz

KN - 6 godzin temu, *.inetia.pl Yebać te przepłacone miernoty. Daruję sobie drugą połowę... I więcej się tutaj już nie udzielę, przynajmniej do czasu odpadnięcia z mistrzem bezludnej wyspy w II max III rundzie eliminacji. Czołem Bracia! odpowiedz

Kibic - 6 godzin temu, *.168.108 Mecz sprzedany nawet w tunelu było widać jak jakiś frajer gadał z Jędzą. Wyglądało jak by mu przypominał o umowie. Miałem nadzieję że Legia ma ambicje tu widać co to za drużyna. C...im w ...ę odpowiedz

Arek - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @Kibic: sprawa prosta podpiździe bb musi spaść odpowiedz

Krzeszczu - 6 godzin temu, *.bredband2.com Graja tak jak trenuja. W sumie nie trenuja... Wiec *ujowo to wyglada. Ten Dadok w Stali wyglada w miare przyzwoicie. odpowiedz

Syn trenera - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Dziś z uwagą obserwuję grę wirtuoza Gwilli. Jego inteligencję boiskowa, no Look podania i wielka kreatywnosc. Po co ten darmozjad gra, podania do tyłu albo straty.. Czemu nie gra Muci i Jaszur i młodzi.. Marnie to wygląda... odpowiedz

Pawel - 6 godzin temu, *.mm.pl Chciałbym po meczu zobaczyć statystykę odbiorów Gruzina. To jest karwa dramat. Chłop przebiega obok, ciągle pozoruje atak. Won nieudaczniku!!! odpowiedz

Fan Waleriana - 6 godzin temu, *.129.209 Gwilia ta fajtłapa jest świetnym odzwierciedleniem właściciela. Taki nieudolny.... Chce ale nie może i ch...j :)



Piłkarz porażka po prostu. odpowiedz

do redakcji - 7 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl czy remis oznacza spadek Podbeskidzia? odpowiedz

:) - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @do redakcji: legii odpowiedz

Cowie - 5 godzin temu, *.chello.pl @:) : Podbeskidzie ma lepszy bilans ze Stalą w Lidze

jeżeli dzisiaj remis - i Górale wygrają w Warszawie a Stal przegra

na wyjeździe to BB zostaje w Lidze odpowiedz

Je..ć tsp - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @do redakcji: oby odpowiedz

Leśny Dziadek - 7 godzin temu, *.centertel.pl Bedzie S 0-3 L odpowiedz

benek - 6 godzin temu, *.kompex.pl @Leśny Dziadek: taaa i Gwilia strzeli 4 odpowiedz

Yeti - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Wszystko OK tylko po co ten Gwilia? Tym razem on grał u buka? odpowiedz

Seba - 8 godzin temu, *.chello.pl Powinni dzisiaj zagrać na luzie i rozjechać Stal jak się będą lenić to won z Legii odpowiedz

Kupon&Babol - 8 godzin temu, *.209.84 Kupon&Babol w składzie, może być grubo odpowiedz

ROSOMAK - 8 godzin temu, *.chello.pl I po co ten Gruzin odpowiedz

Lupus - 7 godzin temu, *.centertel.pl @ROSOMAK : Aby 1 weszła odpowiedz

ROSOMAK - 7 godzin temu, *.chello.pl @Lupus: Nie no może nie będzie tak źle odpowiedz

ROSOMAK - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @Lupus: Lipa i to duża odpowiedz

powiś(L)e - 8 godzin temu, *.chello.pl Nie wydaje mi się żeby się dzisiaj wysilali. odpowiedz

