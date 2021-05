Michniewicz: Mecz niewykorzystanych szans

Czesław Michniewicz (trener Legii): To był mecz niewykorzystanych szans w naszym wykonaniu. Stworzyliśmy sobie kilka doskonałych okazji do tego, żeby zdobyć nie jedną, a kilka bramek. Tak się niestety nie stało. Ten problem powtarza się już od dłuższego czasu, wprawdzie nie było Luquinhasa czy Pekharta, ale to nas nie usprawiedliwia. Powinniśmy zdobywać więcej bramek, wykorzystując dobre akcje. Te sytuacje dziś mieliśmy. Szkoda ich tym bardziej, że były stworzone po ładnych i składnych akcjach, mam tu na myśli sytuacje Mladenovcia czy Kostorza. Tak się jednak nie stało. Wracamy do Warszawy z wielkim niedosytem. Od jutra będziemy już myśleć o kolejnym, ostatnim w tym sezonie meczu z Podbeskidziem przed własną publicznością.

Jarkonet - 51 minut temu, *.metrointernet.pl Trenerze powiem tak tego od kilku kolejek nie da się oglądać - ok jest MP to dlaczego nie mroźna wstawić młodzieży i ich ogrywać - nawet jakby był przegrany mecz zdobyli by niewątpliwie pewne doświadczenie a tak wystawiasz pierwszy skład, który już zrobił co do niego należało i brak chęci czy motywacji do gry. I tyle w temacie. odpowiedz

Kozioł - 56 minut temu, *.centertel.pl Poj...ało Cię Profesorku? To jest LEGIA WARSZAWA tu się wszystko wygrywa albo się „ucieka”. odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Telefonisto zarżnąłeś ten zespół. 2 gole w 6 meczach serio? Nie znasz się na trenerce miernoto. odpowiedz

Lubuskie - 2 godziny temu, *.plus.pl Dla mnie osobiście, jeśli mamy mistrza. To daje grać tym, co grali mniej. U zostają na następny sezon. Czyli dać szanse dla. Mosóra,Włodarczyka. Skibicki Kostrza Miszta akurat on grał. A nie wpuszczanie zawodników. Którzy u nas już nie zagrają lub nie przedłurzono z nimi kontaktów. Kiedy taki chłopak ma się pokazać??? Jak nie w takich mieczach. Masz Mistrza dajesz grać tym co nie mieli szansy. I Wtedy oceniasz czy on się przyda czy nie. Ale Michniewicz uparł się na jedno ustawienie i na jedną 11. Niestety tak to wygląda. A potem wpuszcza takiego Kostorza i oczekuje cudu. Żaden zawodnik nie pokaże Ci tego co umie jeśli będzie grał po 5 minut i raz na miesiąc. Każdy to powie kto chodź trochę ma pojęcia i grał chociaż by na poziomie nawet A klasy. Pozdrawiam odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.play-internet.pl pan jest trenerem LEGII WARSZAWA!!!Żadnych usprawiedliwień!!! odpowiedz

Dziwne - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jest to jedyna szansa w sezonie kiedy można zrobić przegląd wojsk bądź wprowadzać młodzież i nowych zawodników a My gramy ciągle tymi samymi piłkarzami. Sądzę że może to być również frustrujace dla właśnie młodzieży i nowych graczy. Że pomimo tak komfortowej sytuacji i tak nie dostają zaufania trenera. odpowiedz

Szymon - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl O czym on pier....? Bravo ty ha ha odpowiedz

esa - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Zamiast zwyciestw poczawszy od meczu z Cracovia same remisy i na dodatek bezbramkowe co to ma znaczyc !!! odpowiedz

exsa - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Takie granie LEGII nie przystoi P.Trenerze z druzynami z konca tabeli !!!! odpowiedz

Pawełek - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Panie Czesławie czy to jest ekipa na puchary? Z taką skutecznością? Żenada! odpowiedz

Trener Bramkarzy - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Jakich sytuacji, jeden.......... strzał... cały mecz....WSTYD................ Taka gra Hańba... Więcej urlopów i wolnego, jaki trener bez ambicji... Taka druzyna. Euro puchary nas brutalnie zweryfikuja... odpowiedz

Pawel - 3 godziny temu, *.mm.pl Won!!! odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Słabo wróży ta obniżka formy na koniec sezonu. Nasze gwiazdy po wykonaniu planu minimum czyli zdobyciu mistrzostwa zachowują się tak jakby wygrali wszystko co było do wygrania a tymczasem superpuchar przegrali, z euro pucharów odpadli i z pucharu Polski też. Świadczy to fatalnie o piłkarzach którym brakuje ambicji godnej sportowca i o trenerze który nie umie ich zmotywować. odpowiedz

ben - 3 godziny temu, *.inetia.pl Jak się ma dwóch zawodników na przyzwoitym poziomie którzy nie grają to wynik nie może dziwić. Brawo dla młodego bramkarza za kolejne czyste konto ! odpowiedz

Johny - 3 godziny temu, *.chello.pl Niezła gra..... fajnie ze znow na 0 z tyłu..... ale trochę jaj brakuje tym naszym gwiazdkom. Nie trzeba to gra na 70% i tyle w temacie :/ odpowiedz

