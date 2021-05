Konferencja pomeczowa

Gąsior: Punkt z mistrzem Polski jest sukcesem

Niedziela, 9 maja 2021 r. 20:30 Woytek

- Spodziewałem się takiego meczu. Zagraliśmy z bardzo wartościową drużyną, która na trzy kolejki przed końcem zdobyła mistrzostwo Polski. Próbowaliśmy się im odgryzać, ale mają naprawdę wielu wartościowych zawodników. Z Legią każdy przeciwnik ma problemy. Jestem zadowolony z rezultatu i z postawy drużyny. Robili wszystko by grać na zero z tyłu, choć oczywiście dopisało nam trochę szczęścia, bo Rafał Strączek wybronił setkę, a Mladenović nie trafił w bramkę - powiedział po meczu trener Stali Włodzimierz Gąsior.



- My przed przerwą też mieliśmy takie sytuacje z których można było pokusić się o gola. W drugiej połowie trochę zabrakło nam sił. Ratowaliśmy to zmianami, czego nie zrobiliśmy z Rakowem.

Bardzo szanuję ten punkt. Czeka nas jeszcze jeden i mam nadzieję, że wszystko skończy się dla nas optymistycznie.



- Punkt z mistrzem Polski jest sukcesem tak samo jak trzy punkty z Pogonią Szczecin. Za tydzień czka nas mecz ze Śląskiem, do którego musimy się dobrze przygotować, a przede wszystkim zregenerować, bo widać już u zawodników zmęczenie.



- Kibicuję Legii w pucharach i mam nadzieję, że wreszcie będziemy mieli drużynę, która zaistnieje w europejskich pucharach. Zasługują na to.