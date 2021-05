"zacięta strzelba"

Legia po raz drugi z rzędu zanotowała w lidze bezbramkowy remis. Tym razem jeden punkt legioniści przywieźli ze stadionu Stali Mielec. Z jednej strony to szósty mecz bez straconego gola, lecz z drugiej w tych spotkaniach mistrzowie Polski strzelili zaledwie dwie bramki. W 8. minucie gry po raz pierwszy zagroziła Legia. Prawą stroną boiska popędził Josip Juranović , który dośrodkował piłkę do Filipa Mladenovicia . Ten na tyle nieczysto trafił w futbolówkę, że bramkarz Stali nie miał problemów z interwencją. Kilka minut potem mistrzowie Polski przeprowadzili kolejną ciekawą akcję. Ponownie wszystko zaczęło się na skrzydle, skąd Mladenović podał w szesnastkę do Kapustki. Jego strzał z powietrza odbił się od jednego z przeciwników i niestety nic z tej sytuacji pozytywnego nie wyszło. W 21. minucie zagrozili gospodarze. Robert Dadok minął na lewej stronie Mladenovicia i dośrodkował w kierunku dalszego słupka. Po zamieszaniu w polu karnym z bliskiej odległości główkował Domański i świetną interwencję zanotował Cezary Miszta . Legia starała się atakować głównie skrzydłami, czyli stosowała dokładnie ten sam wariant gry, który sprawdzał się w ostatnich spotkaniach. W 30. minucie Juranović zdecydował się na oddanie uderzenie z dystansu, lecz pewnie na linii bramkowej interweniował Rafał Strączek. W 33. minucie po raz pierwszy do większego wysiłku został zmuszony Cezary Miszta. Bramkarz Legii w dobrym stylu wybronił próbę Petteriego Forsella z rzutu wolnego. Tak naprawdę to była ostatnia bramkowa akcja w pierwszej połowie tego meczu. Piłkarze Legii w pierwszych 45 minutach kilkukrotnie zagrozili przeciwnikom, ale nie udało im się ani razu pokonać bramkarza Stali. fot. Woytek / Legionisci.com Zaraz po zmianie stron mistrzowie Polski nie wykorzystali najlepszej dotychczas okazji do wyjścia na prowadzenie. Josip Juranović pobiegł prawą stroną boiska, skąd wycofał piłkę do Andre Martinsa . Portugalczyk niestety nieczysto trafił w piłkę, a sytuację starał się ratować jeszcze Mladenović, którego strzał okazał się jednak niecelny. Chwilę potem przed dobrą szansą stanął także Walerian Gwilia . Gruzin spróbował zaskoczyć Strączka uderzeniem z okolic 20 metra, z którym Strączek spokojnie sobie jednak poradził. Po godzinie gry odgryźli się gospodarze. Wówczas Maciej Domański huknął z dystansu i na szczęście legionistów piłka przeleciała obok słupka bramki Cezarego Miszty. W 68. minucie po ładne kontrze na prawej flance do dobrej okazji doszedł Rafael Lopes , który gdyby czysto trafił w piłkę zagraną z prawej strony, to mógłby cieszyć się ze strzelonego gola. Niestety, piłka odbiła się na nierówności tuż przed Portugalczykiem, co znacząco utrudniło mu oddanie soczystego uderzenia. W 77. minucie Grzegorz Tomasiewicz zakręcił na lewej stronie obrońcami, po czym oddał zaskakujący strzał. Piłka przez niego kopnięta leciała jednak wprost w bramkarza Legii, który nie miał wobec tego problemów z jej złapaniem. Trzy minuty później, po drugiej stronie boiska, swój zespół przed utratą gola uratował Rafał Strączek. Bramkarz gospodarzy obronił strzał głową Kacpra Kostorza . Pomimo tego, że napastnik Legii chciał pokonać golkipera rywali z najbliższej odległości, to ten jednak nie dał się zaskoczyć i znakomicie przeniósł piłkę ponad poprzeczką.

dg - 11 minut temu, *.vectranet.pl Ja pindole, ilu tu narzekaczy/przypindalaczy/hejterów.......co w tym dziwnego, że zespół, który zdobył mistrzostwo odpuszcza na finiszu??? To jest chłodna kalkulacja....trzeba minimalizować ryzyko przed pucharami. odpowiedz

RobL - 1 godzinę temu, *.centertel.pl nawet nie wiem co napisać..ale napisze 911 miał zrobić przegląd kadry no to wystawia gruzina ,Cholewiaka etc.amen odpowiedz

matus007 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Dajcie spokój koniec sezonu każdy chce odpoczać...LEGIA, LEGIA odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com @matus007: Koniec sezonu jest PO OSTATNIM meczu, a nie na kilka kolejek przed. Przed to jest frajerstwo o obciach. odpowiedz

artic - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ciekawe czy po dziwnych 0-0 z Cracovia,Wisła i Mielcem zagraja normalny mecz?? i spuszcza PODCIPIE lige nizej. odpowiedz

jasio865 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Cześć!!niestety,niektórzy nie powinni być mistrzami Polski,mimo iż w cv wpiszą sobie właśnie to!!!remis z kandydatem do spadku to mega wstyd!!szkoda ,źe tak nie czują niektórzy gracze!!ale może to i dobrze ,bo tych chyba już w klubie w następnym sezonie nie będzie!!!tak myślę!!!oby tak było!!a może jeszcze choć remis z Podbeskidziem??!!!sarkazm?nie!!! odpowiedz

olew - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Za tydzień wreszcie normalny mecz ! Bogu Dzięki ! LEGIA MISTRZ ! odpowiedz

olew - 3 godziny temu, *.vectranet.pl LEGIA to POTĘGA ! odpowiedz

gazza - 3 godziny temu, *.inetia.pl za taką grę to nie powinni dostać ani złotówki - obciąć im z premii za mistrza bo to co grają nie przystoi mistrzowi i Legii ! odpowiedz

Mietek - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Ciekawe czy z Podpsiciem za tydzień wygrają. odpowiedz

Czesia kupony trzeba sprawdzić - 3 godziny temu, *.telkab.pl @Mietek: odpowiedz

Btm - 3 godziny temu, *.telkab.pl Ekipa bez jaj !!!!

Wygrać ligę tak śmieszna to obowiązek !!!

A to co prezentujecie w końcówce to skandal !!!!

Trochę honoru i złości sportowej , żeby pokonać ogórków , którzy Was i Nas upokorzyli . A może. Po prostu są za mocni . odpowiedz

Btm - 3 godziny temu, *.telkab.pl Ekipa na puchary ???????????? odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.master.pl @Btm : nie na puchary tylko na papierki od lodów :P odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.master.pl Jeszcze nie w tak odległych czasach potafiliśmy odprawić z kwitkiem w europucharach takie drużyny jak Spartak Moskwa,ogrywaliśmy co prawda bez happy endu Celtic Glasgow ale jednak ogrywaliśmy a teraz co my tu mamy?! Szczęśliwe 0:0 ze Stalą Mielec,broniącą się przed spadkiem z Ekstraklasy. W porównaniu z tamtą Legią to wtedy mieliśmy drużynę "galacticos". Teraz to jest jakiś zlepek ludzi,którzy odwalą pańszczyznę dostaną za to konkretny chajs i pojadą luksusowymi brykami do domu,gdzie jeszcze se porobią fotki na insta czy inny portalik społecznościowy i się dziwią,że ktoś się ich jeszcze za to czepia! odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Za Laurkę nie przeszkadzaliśmy. odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl Ja tego nie rozumiem. Można bez presji zagrać swoje, pokusić się o zagrania, jakich normalnie nie podejmuje się ze względu na ryzyko, można sprawić, że bardziej się uwierzy w siebie, można zacieśnić więzi w zespole, można przypodobać się kibicom, można budować charakter, można budować wolę walki, można budować mentalność zwycięzców, albo można zagrać jak Legia Warszawa, która się skompromitowała okazując brak szacunku kibicom, rywalom i samej sobie. odpowiedz

Autor - 3 godziny temu, *.virginm.net @Mateusz z Gór: bardzo dobry komentarz. Podpisuję się. Pozdro odpowiedz

hajdukL - 39 minut temu, *.77.242 @Mateusz z Gór:

Nic dodać, nic ująć. odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.t-ipconnect.de Typowa ustawka pod buka.Za tydzień wygrają z podpizdziem by zatuszować ostatni beznadziejny miesiąc i wszyscy będą szczęśliwi.Będzie feta z kibicami i słodkie pierdzenie.

Ciekawe czy czesio będzie na fecie i co będzie śpiewał? odpowiedz

Adam - 3 godziny temu, *.chello.pl W ostatnich meczach Legii w końcu widać rękę trenera Michniewicza. Zarzynanie futbolu trwa. Brawo Cesiu!!! Pamietaj jednak poznański słowiku, że jesteś tutaj tylko do września, a później wypad. I nikt za CM711 nie będzie tutaj tęsknił. odpowiedz

Cult King Warsaw - 3 godziny temu, *.amazonaws.com ALE TO PRAWDA , JAK SOBIE POŚCIELISZ TAK SIE WYŚPISZ... Wychodzi na to że sztab szkoleniowy dziś zebrał owoce po świetnym pokazie jego podopiecznyCH odpowiedz

Karo(L) 1981 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Miał być remis i był. Fortuna kołem się toczy ???? odpowiedz

Biała Siła - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Karo(L) 1981: Święta prawda odpowiedz

MarioL - 3 godziny temu, *.wanadoo.fr Dompuki nie będzie w Legii trenera to nic się na lepsze nie zmieni.O konkretnych ludziach w zarządzie nie wspomnę. odpowiedz

Lolo - 3 godziny temu, *.plus.pl Jak trenują tak grają! Czego oczekujecie po amatorszczyznie? Przecież tej żenady nie da się oglądać! A są mistrzami! Szacun! Buhahahaha odpowiedz

Ja1916 - 3 godziny temu, *.centertel.pl Mentalność zwyciezców. odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Czyli podpiździe bb odpadnie :D odpowiedz

Beck - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Kibicuję Legii od wielu,wielu lat. W Przeszłości różnie to bywało,ale żeby wykazywać taki brak ambi ji. Nikt ich za to nie ukarze,bo nie ma człowieka z charyzmą (Mioduski,Michniewicz). Drużyna w obecnym stanie osobowym plus trener oraz dyrektor sportowy bez jakiejkolwiek pozytywnej przyszłości. Nie jestem życiowym sceptykiem,ale juz po drugiej połowie z Pogonia uważałem , ze może być tylko gorzej. odpowiedz

Pawełek - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Słabo wygląda Legia ostatnio na tle słabych przeciwników. Kreacja sytuacji w ofensywie niemal nie istnieje. Liczę na wygraną dla kibiców z Podpsiciem Bielsko-Biała. odpowiedz

Sebo(L) - 4 godziny temu, *.master.pl Zastanawiam się nad jednym.Po co w zimie został ściągniety ten zaciąg zagraniczny? O co tu chodzi? Logicznie tego się wytłumaczyć nie da. Uzbek w ciągu całej rundy wiosennej dostał 10 minut gry! Muci,którego okrzyknięto wręcz "Messim Bałkanów" nadaje się najwyżej do wypożyczenia gdzieś do IV ligi.Rusyn się obraził i odmówił gry w rezerwach nie zaistniał wogóle. Nie no ku.wa transfery wprost "wybitne". Nie ma co się oszukiwać,że latem będzie lepiej.Zaczyna się serial pt " X...nie dla Legii" i żeby uspokoić kibiców ściągnie się ponownie paralityków,którzy przychodząc do Legii zapominają jak się poprawnie kopie piłkę. odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com @Sebo(L): Totalnie sie z Toba zgadzam. Przypomne tez ze (tzw) mejweni internetowi, komentatorzy telewizyjni, inni (pseudo) eksperci, jak i spora czesc piszacych tu na forum byla wrecz zachwycona tymi transferami. Masakra totalna pod wodza szalonego, betoniarki i pulpita. odpowiedz

Gajowy - 3 godziny temu, *.getfiber.pl @Sebo(L): A jak chcesz wyciągać pieniądze klubu? faktura? darowizna? Tego typu transfer jest od tego , wtedy , fiskus OK, kasa OK, obie strony zadowolone. Dlaczego zawodnicy nie graja za normalny etat? przychodzisz do pracy , jesteś dobry zostajesz, jeśli nie , miesiąc wypowiedzenia i papa, następny proszę.... tak jak pracują wszyscy..... hm .....





Pozdrawiam , miłego wieczoru.

ps. dzika kaczka z żaby

odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.master.pl @Gajowy: wiesz dlaczego nie grają za normalny etat? Bo po pół roku zostałoby 2/3 drużyny i nie byłoby kim grać :) A tak to raz coś wyjdzie,raz coś tam się strzeli,przypadkiem coś się wygra i jest fajnie.Trener jest zadowolony,prezes jest zadowolony, dyrektor sportowy jest zadowolony.Psim swędem zdobędzie się tytuł na kilka kolejek przed końcem i później już nie trzeba się wysilać bo po co?Plan wykonany.Ale wszystko zweryfikują puchary.I znowu wszyscy będą zdziwieni,że Mistz Polski odpada z Mistrzem już ch.j wie kogo bo z kim można jeszcze przegrać,skoro wcześniej odpadało się z drużynami z Kazachstanu,Azerbejdżanu,Mołdawii i Luksemburga?! Czas na San Marino lub Andorę? Czy ci ludzie nie mają już wstydu?! odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 4 godziny temu, *.plus.pl Już dawno było wiadomo że CM to beton i nie zmienia składu jak nie musi. U niego młodzież nie zagra za dużo postawi na młodych jak będzie zmuszony. Dziś nie ma Luqinhasa to i tak nie da szansy kostorzowi muciemu czy Włodarczykowi lub skibickiemu tylko Gruzina wystawi tak samo w obronie czy pomocy Wieteska Slisz a mógł dać szansę kisielowi albo mosorowi ale po co? Ten Słowik ma tu posadę życia i się boi że jak będzie przegrywał to go zwolnią i się trzyma żelaznego składu nawet kosztem wynikow bo młodzież zawsze nieobliczalna i może się nie sprawdzić a to za duże ryzyko. odpowiedz

btm - 4 godziny temu, *.telkab.pl Pier...li mnie to co piszecie !!!!! Mistrz Polski w ostatnich meczach powinien jechać z ogórkami tupu skisła , stal i podpizdzie .... odpowiedz

Prawdziwy Boniek gra w hondurasie - 4 godziny temu, *.plus.pl @btm: Tak jest zgadzam się trzeba pokazać klasę i lać ogórków a nie odwalać pańszczyznę bo już Mistrz albo pokazujecie klasę albo wypad bo Legia to jest Legia każdy nas ma się bać. W takich meczach to rywal ma nie wychodzić z połowy !!! A na razie to więcej wpadek w tym sezonie co nie przystaje Mistrzowi. odpowiedz

lucho_83 - 4 godziny temu, *.chello.pl Od początku 2 połowy "śmierdziało" remisem... odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @lucho_83: lepszy remis niż przegrana odpowiedz

Skakun Janek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Legia Mistrz Polski odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com Nie rozumiem waszej zlosci, ani tez obrazania pilkarzy. Ze nie graja? Nie graja bo nie trenuja. Albo inaczej, graja tak jak trenuja, czyli na odyeeb. Nie wincie pilkarzy ale (betona) trenera ktory ich prowadzi i to wszystko uklada. Michnik i polska mysl szkoleniowa. Tydzien w tydzien 3 dni wolnego, potem truchcik i troche siatkonogi. Bedzie sie dzialo, w eliminacjach do wpyerdopucharow, bedzie sie dzialo. odpowiedz

(L)eve(L)64 - 4 godziny temu, *.plus.pl @Krzeszczu: po co używasz słowa piłkarz?

Piłkarz to nawet gdy treningi są do bani to po zajęciach powinien sam zapierdzielać jak mały samochodzik odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com @(L)eve(L)64: bez napinki, to co opisujesz to moim skromnym zdaniem profesjonalny sportowiec. To co ja opisalem, to wlasnie pilkarz, ni mniej ni wiecej. odpowiedz

jlo - 18 minut temu, *.247.241 @Krzeszczu: w Legii nie ma, ani jednego piłkarza. Są tylko kopacze i to w dodatku bardzo przeciętni. odpowiedz

(L)eve(L)64 - 4 godziny temu, *.plus.pl "zacięta strzelba"

Nie obrażać mi tu strzelby !!!!!!!! odpowiedz

M.. - 4 godziny temu, *.centertel.pl Brak ambicji jak na mistrzów przystoji...szkoda patrzeć na tę teatrzyki i rozdawanie punktów Wiśle..Stali.. odpowiedz

Serek - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Ależ pięknie się ustawili. I jeszcze ta gra aktorska że niby załują niewykorzystanych stuprocentowych sytuacji. Śmiech. odpowiedz

poLdek - 4 godziny temu, *.chello.pl Po tym żałosnym widowisku żal tak mi mocno dupę ścisnął, że aż dostałem wytrzeszczu. Normalnie " bul i rospacz". odpowiedz

Adrenalina - 4 godziny temu, *.net.pl Z Podbeskidziem na oczach kibiców się miejmy nadzieję na maxa nie obnażą !

Gdzie honor tych grajków .



odpowiedz

Andreas - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Bez trenera i ambitnych zawodników nie mamy co szukać w Europie. odpowiedz

Sen o - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Zacznijmy od trenera jakie treningi taką gra. Czesiu nie widzisz tej panszczyzny na boisku i trzymasz ich na placu zamiast dac szansę młodym co ty robisz? Rozbijasz drużynę. Kapustka czy Mladenovic dzisiaj mniej niż zero. Za tydzień szpaler i znowu bez bramek? odpowiedz

AdamL - 4 godziny temu, *.chello.pl Każdy z naszych piłkarzy z boiska oraz trener powinni oddać wypłatę za m-c maj do klubowej kasy za to co dzisiaj grali odpowiedz

***** ** - 4 godziny temu, *.centertel.pl Niezła ustawka, chyba zbierają kase na transfery. odpowiedz

Sebo(L) - 4 godziny temu, *.centertel.pl Mecz bez historii. Wakacyjna forma. Wszyscy są już myślami na wczasach na Wyspach Karaibskich czy innych egzotycznych miejscach. Wyglądało to mizernie i słabiutko. Bez chęci podkręcenia tempa, bez chęci sforsowania obrony Stali. Mecz słaby i tyle. odpowiedz

Marian - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Nie oglądałem,jakie były plusy i minusy?Ps.Dla obstawiających zwycięstwa Legii w pojedynkach z podpizdziami,termalikami,brukbetami,groclinami,stalami itd.nie róbcie tego. odpowiedz

TAGER11 - 4 godziny temu, *.chello.pl Tragedia i żenada, trener

co raz gorszy ,gdzie te zmiany, co robią rezerwowi,dlaczego nie na boisku? odpowiedz

Wawa - 4 godziny temu, *.chello.pl Dno

Dnoooo

Dnoooooo

Żaden grajek oprócz Miszta nie zasłużył w o cenie na więcej jak 1 nawed się im biegać nie chciało dno odpowiedz

kuba83urs - 4 godziny temu, *.chello.pl z taka gra to normalnie drżyj Europo... wg mnie nic z tego nie bedzie. odpowiedz

W.o.j.t.e.k. - 4 godziny temu, *.chello.pl Dno i wodorosty. odpowiedz

RIkki - 4 godziny temu, *.net.pl Mistrza mamy tak i na tak bandę sprzedawczyków !!!

Jak im nie wstyd. odpowiedz

Ewelina - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Michniewicz powinien wytłumaczyć się z tych remisów 0:0. Tego nie da się oglądać. Żenada. odpowiedz

Syn trenera - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Brak ambicji w Legii jest niespotykany.. 6 mecz grają padake. To już trzeba było Młodym dać grać, a nie jeszcze by coś strzelili.. Lepiej wystawić Gwille, Kapustę i Sluza plus Cholewiak po co. Wstyd.... Puchary obnaża słabość i brak głupotę Grubego Czesława.. odpowiedz

Sedes Miodulskiego - 4 godziny temu, *.cdn77.com Legia GRAĆ QRWA MAĆ odpowiedz

(L)egiunia Fanatic(L) - 4 godziny temu, *.centertel.pl Padaka jak mozna nie ograc takich leszczy? Jak wam sie grac nie chce to won! odpowiedz

Kasztan - 4 godziny temu, *.com.pl Obrzydliwa ustawka na remis

Rzygać się chce

Wstyd!!! odpowiedz

Arturo - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Żenada !!!! odpowiedz

Rob - 4 godziny temu, *.centertel.pl Nic nie osiagniemy z takimi podejsciem grajkow i trenera wstyd nie da sie tego ogladac kompromituja sie odpowiedz

Matti1916 - 4 godziny temu, *.plus.pl Gra piach odpowiedz

Proste - 4 godziny temu, *.telkab.pl Po co wygrywać i komplikować sobie sytuację, remis do przewidzenia, spuścili Podbeskidzie, które bez napinki przyjedzie do Warszawy gdzie Legia spokojnie wygra i bedzie feta...proste odpowiedz

Legia to My. - 4 godziny temu, *.chello.pl Pieprzeni minimaliści. odpowiedz

Co wy robicie wy naszą Legię hańbicie! - 4 godziny temu, *.209.84 Czesław wypad z Legii i zabieraj ze sobą tego ciecia Mioducha odpowiedz

