Legia zaledwie bezbramkowo zremisowała na wyjeździe z broniącą się przed spadkiem Stalą Mielec. Spotkanie nie obfitowało w wiele sytuacji strzeleckich, co mogło być mocno rozczarowujące. Zapraszamy do obejrzenia skrótu z tego meczu. Skrót z meczu na Ekstraklasa.TV Skrót z meczu na ŁączyNasPiłka.pl

(L)eve(L)64 - 4 godziny temu, *.plus.pl Skrót meczu?

Czy to w ogóle można nazwać meczem? odpowiedz

Adson 78 - 3 godziny temu, *.plus.pl @(L)eve(L)64: Pajace mają już mistrza od dwóch kolejek i nie chce im się grać , jak u siebie przegrają z podbeskidziem to hu...im w du.... !!!Lepiej by młodych powpuszczał to by frajdę by mieli !!! odpowiedz

