Kostorz: Cały czas gramy na sto procent

Poniedziałek, 10 maja 2021 r. 08:56 Woytek

- Czy martwi brak skuteczności? Faktycznie z przodu coś się zatrzymało, ale myślę, że najważniejsze jest to, że potrafimy tworzyć sytuacje. Nie jest tak, że nie ma sytuacji i nie ma bramek - po prostu trzeba postawić kropkę nad "i" - powiedział po meczu Kacper Kostorz.



- Sam miałem jedną okazję po zagraniu Rafaela Lopesa. Myślałem, że jak skieruję piłkę w drugi róg, to to wpadnie, ale bramkarz dobrze to wychwycił, choć pewnie mogłem lepiej skierować piłkę. Rozmawialiśmy o tej sytuacji, ale teraz już z tym nic nie zrobię.



- Ciężko mówić na gorąco o przyczynach nieskuteczności w ataku. Na pewno decydują szczegóły. Przed nami jeszcze jeden mecz z Podbeskidziem, które będzie walczyło do ostatniego momentu, więc będzie to fajny moment by się pokazać na koniec sezonu. W każdym meczu gramy o zwycięstwo. Nie podchodzimy do tego tak, że mamy mistrzostwo to odpuszczamy. Cały czas gramy na sto procent, to jest okazja dla zawodników, którzy grali mniej by się pokazać.