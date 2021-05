Nasze oceny

Plusy i minusy po meczu ze Stalą

Wtorek, 11 maja 2021 r. 15:49 Woytek, źródło: Legionisci.com

W Mielcu legioniści zawiedli jako drużyna. Nowi mistrzowie Polski zagrali bez odpowiedniej determinacji do wygrania meczu. Choć przeważali i stworzyli kilka okazji, to i tak było to o wiele za mało jak na mecz lidera tabeli z drużyną broniącą się przed spadkiem z ligi. Czy można było się tego spodziewać? Trochę tak, ale czy powinniśmy to akceptować? Zdecydowanie nie. A jak wyglądał indywidualnie każdy z graczy Czesława Michniewicza w starciu ze Stalą? Zapraszamy do przeczytania naszych ocen.



Cezary Miszta - Młody bramkarz spisał się między słupkami bez zarzutu. Już w 19. minucie popisał się ładną interwencją po strzale z główki Macieja Domańskiego. W 32. minucie odbił kąśliwy strzał z rzutu wolnego Forsella. Przedłużył passę meczów Legii bez straconej bramki i łapie kolejne cenne minuty w Ekstraklasie.



Artur Jędrzejczyk - Z zadań defensywnych wywiązywał się bez zarzutu. Włączał się w akcje ofensywne, zagrał dwie bardzo fajne długie piłki do przodu - najpierw po takim zagraniu niecelnie uderzał Mladenović, a w drugiej połowie Rafael Lopes był na minimalnym spalonym.



Mateusz Wieteska - Podobnie jak "Jędza", zanotował poprawne zawody. W 62. minucie przytrafił mu się mały błąd, ale bez konsekwencji. Dobrze ustawiał się w polu karnym na dośrodkowania przeciwników. Zgodnie z zaleceniami trenera stara się zagrywać prostopadłe piłki do przodu, ale nie zawsze znajdowały one odbiorców.



Mateusz Hołownia - Trzeci z obrońców także może zaliczyć swój występ jako dobry. Wygrał najwięcej pojedynków z trójki stoperów. Radził sobie w grze głową, trochę słabiej wyglądało z podaniami do przodu. Czwarty mecz z rzędu w podstawowej jedenastce i czwarty raz defensywa zagrała na zero.



Bartosz Slisz - W Mielcu pełnił rolę jedynego defensywnego pomocnika. Już w 9. minucie zanotował dobry odbiór we własnym polu karnym. W końcówce pierwszej części posłał fajną piłkę z głębi pola do Mladenovicia. Po przerwie nie uniknął dość poważnego błędu, jakim było podanie do rywala na wysokości pola karnego. Stoczył najwięcej pojedynków w drużynie (19) i wygrał 74% procent z nich. W końcówce otrzymał żółtą kartkę, która eliminuje go z ostatniego spotkania sezonu, ale w nim raczej i tak by nie wystąpił, ponieważ po zabiegu stomatologicznym ma nie trenować przez cały tydzień.



Josip Juranović - Od początku był aktywny na prawym skrzydle. Koledzy często wybierali jego stronę do przeprowadzania ataków. Zanotował cztery celne kluczowe podania. W 29. minucie oddał strzał zza pola karnego, ale nie sprawił on zbyt wielu kłopotów bramkarzowi Stali. Na początku drugiej połowy zagrał ładną piłkę z linii bocznej do Andre Martinsa. W doliczonym czasie meczu za łatwo stracił piłkę na własnej połowie, przez co rywale zdołali dośrodkować ją w pole karne, ale stoperzy na szczęście ją wybili.



Andre Martins - Portugalczyk rozpoczął mecz za plecami Rafaela Lopesa. Był zwolniony z zadań defensywnych, miał odpowiadać za kreowanie gry przed polem karnym przeciwnika. W 25. minucie po podaniu Lopesa trafił piłką w obrońcę. Nie ustrzegł się niedokładnych podań w ofensywie. Próbował kombinacyjnej gry w okolicach pola karnego, ale rzadko coś z tego wychodziło. W 49. minucie powinien mieć asystę, ale Mladenović nie wykorzystał jego podania.



Bartosz Kapustka - Dużo pracował w środku pola, ale zbyt wielu efektów z tego nie było. W 80. minucie zagrał kluczową piłkę do Rafaela Lopesa, po której Kostorz powinien zdobyć gola. Zszedł w 81. minucie.



Rafael Lopes - W Mielcu wystąpił jako jedyny nominalny napastnik, więc z goli rozliczamy go na minus. Portugalczyk bardzo często włączał się w kreowanie gry w drugiej linii. Wychodziło mu to lepiej niż strzały na bramkę. W 54. minucie otrzymał dobre podanie od Jędrzejczyka, ale przestrzelił. W 68. minucie skiksował po dobrym podaniu od Kacpra Kostorza, a w 80. minucie powinien mieć asystę, ale Kacper Kostorz nie wykorzystał jego idealnego dośrodkowania. Zszedł z boiska w 87. minucie.



Walerian Gwilia - Gruzin otrzymał szansę od pierwszej minuty, ale nie wniósł nic konkretnego do gry. Jego przygoda z Legią może się już wkrótce skończyć. W 35. minucie zagrał całkiem fajną prostopadłą piłkę do Rafaela Lopesa, ale ten minimalnie do niej nie zdążył. W 49. minucie uderzał słabo zza pola karnego, a w 55. minucie opuścił plac gry.



Filip Mladenović - Całkowicie nieudany występ Serba. Nie dawał sobie rady z Robertem Dadokiem, choć i tak doszedł do kilku sytuacji, po których powinien wpisać się na listę strzelców. W 7. minucie uderzył niecelnie po dośrodkowaniu, w 40. minucie nie wykorzystał ładnego dogrania od Slisza. Tuż po zmianie stron znalazł się w doskonałej sytuacji po dograniu Andre Martinsa, ale fatalnie przestrzelił. Następnie obejrzał głupią żółtą kartkę za odkopnięcie piłki po gwizdku.



Zmiennicy



Kacper Kostorz - Wszedł na boisko w 55. minucie za Waleriana Gwilię. Był faulowany w polu karnym, ale wcześniej sędziowie dopatrzyli się spalonego. Następnie ładnie wypatrzył w polu karnym Rafaela Lopesa, ale ten nie wykorzystał jego podania. W 80. minucie miał obowiązek wpisać się na listę strzelców, ale z 6 merów uderzył głową tak, że bramkarz Stali zdołał sięgnąć piłkę ręką.



Ernest Muci - Wszedł na boisko w 81. minucie za Bartosza Kapustkę. Albańczyk nie pokazał nic godnego uwagi.



Mateusz Cholewiak - Wszedł na boisko w 87. minucie za Rafaela Lopesa. Kilka razy był przy piłce pod polem karnym rywali, ale nic z tego nie wyszło.