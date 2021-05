Boruc z nowym kontraktem!

Artur Boruc zostaje na kolejny sezon w Legii Warszawa! Legia Warszawa poinformowała, że 41-letni bramkarz podpisał nową roczną umowę. W obecnym sezonie zagrał 29 spotkaniach, w 13 zachował czyste konto. Boruc jest najstarszym zawodnikiem Ekstraklasy w historii, który sięgnął po tytuł mistrzowski. - Artur prezentuje wielką klasę sportową i swoją postawą na boisku w tym sezonie wiele razy udowodnił, że jego umiejętności i zaangażowanie to ogromna wartość dla zespołu. To urodzony przywódca, który dzieli się swoim doświadczeniem, motywuje innych i w trudnych momentach bierze na siebie dużą odpowiedzialność. Liczę, że Artur będzie kluczową postacią, która pomoże nam w realizacji najważniejszych sportowych celów w przyszłym sezonie, jakim są występy w fazie grupowej europejskich pucharów - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa Radosław Kucharski . fot. Janusz Partyka / Legia.com

ROSOMAK - 8 minut temu, *.chello.pl To JEST PRAWDZIWY LEGIONISTA NASZA KREW odpowiedz

Elquatro - 10 minut temu, *.t-mobile.pl Która godzina? 20 tysięcy euro odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 15 minut temu, *.chello.pl Dzięki Artur za Mistrza. odpowiedz

UrbiWpr - 19 minut temu, *.telkab.pl Cała Legia zawsze razem odpowiedz

Filip1205 - 25 minut temu, *.robnet.pl No i elegancko! :D odpowiedz

Junior - 28 minut temu, *.plus.pl Suuuuper!! odpowiedz

Obcy - 39 minut temu, *.t-mobile.pl Ekstra info. Takich ludzi potrzeba w Legii. odpowiedz

gLc - 44 minuty temu, *.vectranet.pl sztosss info odpowiedz

