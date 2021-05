Informacja o biletach na mecz Legia - Podbeskidzie

Piątek, 7 maja 2021 r. 10:35 Woytek, źródło: Legia Warszawa

W niedzielę 16 maja o godz. 17:30 Legia Warszawa rozegra mecz z Podbeskidziem Bielsko-Biała na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej 3 w ramach ostatniej kolejki sezonu 2020/21 PKO BP Ekstraklasy. Zgodnie z decyzją rządu od 14 maja 2021 roku stadion będzie mógł zapełnić się jedynie w 25% pojemności. Każda osoba obecna na meczu przez czas trwania imprezy masowej będzie zobowiązana do zasłonięcia ust i nosa, utrzymania bezpiecznego dystansu w stosunku do innych osób oraz bezwzględnego dostosowania się do obowiązujących regulaminów.



"W związku z tym informujemy, że pierwszeństwo w wejściu na mecz Legia Warszawa - Podbeskidzie Bielsko-Biała będą mieli posiadacze karnetów na sezon 2020/2021. Zgodnie z obowiązującym prawem powszechnym i zasadami reżimu sanitarnego w okresie pandemii COVID-19, klub jest zobowiązany do utrzymania podwyższonego standardu bezpieczeństwa, co wiąże się w wielu przypadkach ze zmianą miejsc i zachowaniem odpowiedniego dystansu między uczestnikami wydarzenia" - informuje Legia.





Wszyscy posiadacze karnetów imiennych proszeni są o zalogowanie się do Strefy Kibica przez stronę www.karnety.legia.com i sprawdzenie, które miejsce zostało im przypisane jako nowe. W przypadku wątpliwości i dodatkowych pytań, należy kontaktować się z Punktem Obsługi Kibica - pok@legia.pl.



- W sytuacji, kiedy kibic nie będzie mógł skorzystać z karnetu na mecz, będzie można udostępnić go innej osobie, która posiada ważną kartę kibica. Przypominamy, że udostępnienie karnetu w systemie możliwe jest do 48 godzin przed rozpoczęciem meczu.



- W sytuacji, gdy nie idziesz na mecz i nie masz komu go udostępnić, możesz zwolnić swoje miejsce karnetowe wysyłając maila na adres pok@legia.pl o treści „Udostępniam nieodpłatnie na rzecz Legii Warszawa swoje miejsce karnetowe na mecz Legia – Podbeskidzie”.



W przypadku uwolnienia miejsc do sprzedaży klub poinformuje o tym w oddzielnym komunikacie na początku przyszłego tygodnia.



Dzięki Twojej pomocy wszystkie dostępne miejsca na stadionie mogą być zapełnione.