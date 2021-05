Gąsior: Zasłużone mistrzostwo Legii

- Ostatnio rozgrywaliśmy mecze z czołowymi drużynami ligi - Lecha też to tego grona zaliczam, a teraz zmierzymy się z Legią Warszawa. Mam duży szacunek dla tego klubu, gratuluję zdobycia mistrzostwa Polski trenerowi Michniewiczowi, właścicielowi i wszystkim, którzy przyczynili się do tego. Uważam, że Legia zasłużenie zdobyła mistrzostwo. Grają najlepszą piłkę, mają najlepszy skład - mówi trener Stali Mielec Włodzimierz Gąsior . - Czeka nas na pewno trudny mecz, ale takie spotkanie naszym zawodnikom zdarza się raz na ileś lat. W Warszawie Stal rozegrała jedno z najlepszych spotkań w tym sezonie. W niedzielę liczę na tak samo dobre widowisko, a wynik jest sprawą otwartą. - Już dzień po porażce z Rakowem zdawaliśmy sobie sprawę z jednego - do meczu z Legią musimy dobrze przygotować się przede wszystkim pod względem mentalnym. Myślę, że tę drużynę stać na jeszcze lepszą, z jeszcze większym zaangażowaniem i może to być ciekawe widowisko. Nasza dyspozycja rośnie z meczu na mecz, zaczynamy grać taką piłkę jaką sobie wyobrażam.

Yeti - 2 minuty temu, *.vectranet.pl A ja panie Gąsior pamietam jak pan trenował Hetmana Zamość ponad 20 lat temu i mało brakowało i awansowalibyście do Ekstraklasy. Za to mam szacunek do pana. odpowiedz

