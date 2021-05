Skwierczyński i Pierzak na treningu jedynki

Przygotowania do meczu ze Stalą Mielec wchodzą w decydującą fazę. Piątek poświęcony był analizie gry rywali i pod tym kątem na boisku pracowali legioniści. Czesław Michniewicz zwracał szczególną uwagę na stałe fragmenty gry, po których ostatnio mielczanie zdobywali bramki. W treningu wzięło dwóch zawodników z trzecioligowych rezerw Kacper Skwierczyński i Patryk Pierzak , którzy uzupełniali składy w gierkach. Na murawie stawił się jeden z czterech maturzystów - Cezary Miszta , który szykowany jest do gry w niedzielnym spotkaniu. Ma ten moment w wyjściowej jedenastce nie należy spodziewać się większych niespodzianek. Sztab szkoleniowy musi zdecydować kto zastąpi nieobecnych Tomasa Pekharta i Luquinhasa . Największe szanse na to mają Rafael Lopes i Walerian Gwilia . W sobotę legioniści będą trenowali o godzinie 11 a następnie udadzą do Mielca. Mecz Stal - Legia rozpocznie się w niedzielę o godzinie 17:30. Fotoreportaż z treningu - 29 zdjęć Woytka fot. Woytek / Legionisci.com

(L) - 43 minuty temu, *.t-mobile.pl Ciekawe jak sytuacja z Wszołkiem, do dziś miał dać odp, no i co z Veso? Rok nie grał, mógłby się dogadać hehe to takie życzenie odpowiedz

Sobo(L)ew - 36 minut temu, *.centertel.pl @(L): Decyzja względem Veso jest uzależniona od decyzji Wszołka. Ponoć nie ma szans by obaj zostali odpowiedz

Kostek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Wszystko fajnie, tylko po co wystawiać szanownego Pana Gwilię skoro klub nie wiąże z nim przyszłości. Wydaje się być to najlepszy moment zeby przetestować tam np. młodego Kisiela który jest najbliżej(jak twierdzi trener) pierwszego składu. Dwa mecze w lidze idealnie by mu się przydały. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 43 minuty temu, *.centertel.pl @Kostek: otóż to odpowiedz

