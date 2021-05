IV liga: Legia Ladies 1-1 Jantar Ostrołęka

W meczu na szczycie IV ligi kobiet, Legia Ladies nie zdołały pokonać na bocznym boisku przy Łazienkowskiej lidera z Ostrołęki i tylko zremisowały 1-1 z Jantarem. Nasz zespół nadal traci dwa punkty do tego zespołu, z którym legionistki mają niekorzystny bilans bezpośrednich spotkań, bowiem w pierwszym meczu Jantar wygrał 3-2. Do końca rozgrywek pozostało siedem kolejek. Za tydzień Legia Ladies podejmować będą przy Łazienkowskiej Pogoń Siedlce. Ostatnia kolejka ligowa rozegrana zostanie 26 lub 27 czerwca.

Adamz88 - 6 godzin temu, *.chello.pl Witam. A co się dzieje z Syperek? odpowiedz

