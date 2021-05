Poprawa raczej nie wybierze Legii

Po weekendzie Konrad Poprawa ma podjąć decyzję w sprawie oferty, jaką otrzymał kilkanaście dni temu z Legii Warszawa. 22-letni obrońca Śląska Wrocław ma także propozycję przedłużenia kontraktu z obecnym klubem i - jak informuje portal meczyki.pl - najprawdopodobniej wybierze kontynuowanie gry na Dolnym Śląsku. Zawodnik, który do pierwszego składu wrocławian trafił po tym jak trenerem został Jacek Magiera, ma zdecydować się na spokojny rozwój pod okiem szkoleniowca, który dał mu szansę w Ekstraklasie i nie ryzykować głębokiego skoku do drużyny mistrza Polski.

Krasnal - 19 minut temu, *.telkab.pl Gościu ma 22 lata a on boi się do nas przyjść to oczym my mówimy...18 lat to ok ale 22 to juz na zachodzie koty do grania..litości

detts - 1 minutę temu, *.chello.pl @Krasnal:

Uważam tak samo. Na stoperze nie ma u nas wielkiej konkurencji, miałby szansę pograć w europejskich pucharach, w Śląsku może mu się to nie udać nigdy. Miałby szanse na Mistrzostwo Polski którego w Śląsku pewnie nigdy nie zdobędzie. W wieku 22 lat powinno mu zależeć na jednym i drugim. Jeśli nie, mała strata, nie nadaje się mentalnie do Legii.

Leśny Dziadek - 37 minut temu, *.centertel.pl Oby tylko nie skonczylo sie tak, jak w okienku zimowym. Przewinelo sie kilkanascie nazwisk, a przyszli w ostatniej chwili z lapanki ci, ktorych nikt juz nigdzie nie chcial...

sobo(L)ew - 1 godzinę temu, *.255.243 Za młody jest i już nie wytrzymuje ciśnienia a co dopiero mówić gdyby nie wyszedł mu mecz przy pełnych trybunach to już pełne gacie by miał

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl Nie to nie płakać nie będziemy z tego powodu.

Piotr Niedek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl To był fake news w celu odwrócenia uwagi od prawdziwych działań Legii na rynku transferowym. Ten piłkarz nawet nie mieści się w składzie Śląska więc u nas mógłby co najwyżej podlewać murawę.

Axlrose - 19 minut temu, *.tpnet.pl @Piotr Niedek: A pamiętasz Cholewka?

odpowiedz

Axlrose - 6 minut temu, *.tpnet.pl @Axlrose: Cholewka, kurna Olek.

Axlrose - 4 minuty temu, *.tpnet.pl @Axlrose: Trzeci raz C H O L E W I A K A.

Bierrutt - 2 godziny temu, *.com.pl Teraz wszyscy będą na nie, ale zanim fantokeny ruszyły to ile plotek nagle było

