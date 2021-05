Młodzież: mecze sobotnie

Sobota, 8 maja 2021 r. 21:59 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy młodsi ulegli 2-3 Ząbkovii Ząbki. Legia U16 wygrała 7-2 z Varsovią. W lidze CLJ U15 legioniści wygrali 10-2 z ostatnim w tabeli UKS SMS Łódź. Legia U14 wygrała na wyjeździe 3-0 z Ostrołęcką APN. Zespół U12 uczestniczy do niedzieli w festiwalu gier "Gry kontrolne" organizowanym w Miechowie i Sędziszowie Małopolskim.



CLJ U17: Legia Warszawa 2-3 (0-1) MKS Ząbkovia Ząbki 04

Gole:

0-1 10 min. Bartosz Lelito

1-1 75 min. Maciej Bochniak (as. Bartosz Mikołajczyk)

1-2 79 min. Jakub Lis

1-3 84 min. Jakub Lis

2-3 88 min. Bartosz Dziemidowicz (as. Kacper Siodłowski)



Strzały (celne)[25-90']: Legia 13 (7) - Ząbkovia 5 (4)



W 69 min. Legia nie wykorzystała rzutu karnego (bramkarz obronił)



Legia: Jan Sobczuk [05] – Marcel Krajewski, Marcel Ruszel, Sebastian Kieraś, Jakub Rutkowski (81' Bartosz Dziemidowicz) – Kacper Knera (46' Bartosz Mikołajczyk [05]), Patryk Bek, Maddox Sobociński – Wiktor Puciłowski [05], Maksymilian Stangret [05](59' Szymon Siodłowski [05]), Maciej Bochniak [05]

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Norbert Misiak



Legia U16 7-2 (3-0) UKS Varsovia Warszawa 05

Gole:

1-0 7 min. Oskar Lachowicz (as. Lucio Ceci)

2-0 11 min. Oskar Lachowicz (as. Gracjan Gawroński)

3-0 28 min. Lucio Ceci (as. Szymon Gaj)

4-0 39 min. Oskar Lachowicz (as. Gracjan Gawroński)

5-0 50 min. Tomasz Rojkowski (as. Oskar Lachowicz)

6-0 67 min. Filip Borowski (rzut karny)

7-0 68 min. Oskar Lachowicz b.a.

7-1 75 min. Oskar Szczepański

7-2 84 min. Kacper Szczerba



Strzały (celne): Legia 21 (14) - Varsovia 17 (7)



Legia: Aleksander Mickielewicz [06](46' Tomasz Zieliński) – Szymon Gaj (60' Franciszek Saganowski [06]), Ignacy Morawski (60' Kacper Stankiewicz), Bartosz Krasuski (46' Igor Szostek), Lucio Ceci – Benedykt Piotrowski (46' Kajetan Pysz [06]), Oskar Lachowicz (Kpt), Kacper Rojkowicz (46' Roman Zhuk [06]) – Gracjan Gawroński (46' Tomasz Rojkowski [06]), Filip Borowski, Szymon Grączewski

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel





CLJ U15: Legia Warszawa 10-2 (6-1) UKS SMS Łódź 06

Gole:

1-0 4 min. Oliwier Olewiński b.a. (z dystansu)

2-0 19 min. Kacper Bogusiewicz b.a.

3-0 28 min. Maciej Złotkowski b.a.

4-0 33 min. Jakub Grzejszczak b.a.

4-1 34 min. Hubert Jurasik

5-1 36 min. samobójcza (as. Kacper Bogusiewicz)

6-1 37 min. Mateusz Sitek (as. Mateusz Szczepaniak)

7-1 58 min. Karol Kosiorek (as. Maciej Saletra)

8-1 62 min. Karol Kosiorek (as. Mateusz Szczepaniak)

9-1 76 min. Karol Kosiorek (as. Mateusz Szczepaniak)

9-2 78 min. Hubert Jurasik

10-2 80 min. Piotr Zieliński (as. Mateusz Szczepaniak)



Strzały (celne): Legia 32 (17) - UKS SMS 4 (3)



Legia: Hubert Nowak – Oliwier Olewiński, Bartosz Dembek (60' Rafał Boczoń), Maciej Złotkowski, Jakub Grzejszczak (49' Adam Bąkiewicz) – Kacper Bogusiewicz (59' Fryderyk Misztal), Maciej Saletra (59' Igor Rosa), Jakub Żewłakow (54' Piotr Zieliński) – Mateusz Szczepaniak [07], Mateusz Sitek (54' Karol Kosiorek), Jakub Kowalski

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Ostrołęcka AP 0-3 (0-1) Legia U14

Gole:

0-1 4 min. Igor Busz (as. Mateusz Rożański)

0-2 55 min. Stanisław Gieroba b.a.

0-3 63 min. Stanisław Gieroba (as. Aleks Płoszka)



Legia: Jakub Misiewicz, Marcel Grzejda [08] – Maciej Jeleński (Kpt), Mikołaj Kotarba, Jakub Nawrocki, Maciej Jaroszewski, Leon Solecki, Antoni Wasiak, Mateusz Różański, Aleks Płoszka, Igor Busz, Jan Leszczyński, Aleksander Iwańczyk, Alex Cetnar, Leon Falecki, Stanisław Gieroba

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



FC Komorów 10 - Legia U11



Legia: Franciszek Golański, Oskar Putrzyński, Aleksy Chmielewski, Antoni Błoński, Oliwier Pruszyński, Filip Hołowiński, Tymon Płoszka, Xawery Eichler, Jacek Dobrzański, Igor Brzozowski

Trenerzy: Mateusz Legierski, Mateusz Majewski



Legioniści pojechali w sobotę do Komorowa na mecz z miejscowym FC. Drużyna gości nie zdołała przełamać dotychczasowej passy nie do końca udanych spotkań, a legioniści, mimo gry przez cały mecz w węższym składzie, i tak stwarzali sobie multum okazji.