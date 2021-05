Rugby kobiet: Legia druga w Krakowie

Rugbistki Legii Warszawa z bardzo dobrej strony pokazały się w piątym w tym sezonie turnieju Mistrzostw Polski w rugby 7-osobowym. Legionistki zajęły w Krakowie drugie miejsce, po bardzo dobrym finałowym występie przeciwko Biało-Zielonym Ladies Gdańsk (14-24). Nasze zawodniczki umocniły się na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej. Do końca rozgrywek pozostały dwa turnieje. W fazie grupowej Legia pokonała Black Roses Posnania 26-12 i AZS AWF Warszawa 55-0 oraz przegrała 0-54 z Biało-Zielonymi Ladies Gdańsk. Wyniki turnieju: Diablice Ruda Śląska 0-29 Legia II Warszawa Juvenia Kraków 61-0 Rugby Gietrzwałd Biało-Zielone Gdańsk 75-0 AZS AWF Warszawa Blask Roses Poznań 12-26 Legia Warszawa Biało-Zielone II Gdańsk 38-0 Legia II Warszawa Atomówki Łódź 36-12 Rugby Gietrzwałd Biało-Zielone Gdańsk 54-0 Black Roses Poznań AZS AWF Warszawa 0-55 Legia Warszawa Biało Zielone II 54-0 Diablice Ruda Śląska Juvenia Kraków 54-0 Atomówki Biało-Zielone Gdańsk 54-0 Legia Warszawa Black Roses Poznań 57-0 AZS AWF Warszawa Juvenia Kraków 24-17 Legia II Warszawa Atomówki Łódź 0-38 Legia II Warszawa Finał: Biało-Zielone Gdańsk 24-14 Legia Warszawa Legia Warszawa: Sylwia Rolka (kapitan), Izabella Czumer, Ilona Zaishliuk, Agnieszka Kowalczyk, Martyna Koźlik, Laura Abucewicz (młyn) oraz Tamara Czumer, Marta Nowosz, Aleksandra Lachowska, Monika Pietrzak, Weronika Świstak, Julia Sadowska/Karolina Nowak (atak) Legia II Warszawa: Katarzyna Borys-Pytlak, Diana Foster, Agnieszka Maja-Dołęgowska, Kinga Szafrańska, Kornelia Gęsicka, Sylwia Karbowiak (młyn) oraz Marta Kopczyńska (kapitan), Izabela Słoma, Natalia Szynawa, Aleksandra Pietruszka, Gabriela Gorzelak, Julia Sadowska/Karolina Nowak (atak).

