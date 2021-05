Żona Vesovicia ostro o zarządzaniu w Legii

Po meczu ze Stalą Mielec w mediach społecznościowych ukazało się kilka wpisów żony Marko Vesovicia - Tamary, która uzewnętrzniła co sądzi o obecnej sytuacji swojego męża w klubie. Poruszyła w nich kwestię braku wsparcia ze strony Legii podczas kontuzji zawodnika, a także oskarżyła Dariusza Mioduskiego o okłamywanie kibiców stołecznego klubu. - Kiedy najlepszy gracz doznaje kontuzji, dając z siebie 101% dla klubu, a wy zostawiacie go na wózku inwalidzkim, żeby leciał do Francji na operację... Czy to rodzina? Kiedy mówicie mu, że nie możecie pokryć kosztów operacji i rehabilitacji. Czy to rodzina? Kiedy mówicie mu, że musi przerwać rehabilitację i pilnie musi wrócić do klubu, a jego stan pogorsza się o 80%, bo nie macie lekarzy. Czy to rodzina? Kiedy mówicie mu, że musi zagrać w czwartej lidzie w błocie, zanim zagra w pierwszym zespole. Potem nie respektujecie tego, nie dając zagrać mu nawet minuty w kolejnym meczu ligowym. Czy to rodzina? - Kiedy wygłaszacie oświadczenie w gazecie, że Marko nie jest gotowy, a jego forma jest kwestionowana, a potem osiąga na treningach najwyższą prędkość podczas biegu i największą liczbę przebiegniętych kilometrów. Czy to kłamstwo? Kiedy wygłaszacie oświadczenie, że Marko prosi o większe pieniądze, a nawet nie zaprosiliście go na rozmowy. Czy to kłamstwo? Kiedy mówicie, że nie macie pieniędzy na nowych zawodników oraz na przedłużenie kontraktu najlepszego piłkarza, a potem oferujecie kontrakt nowemu piłkarzowi o wartości siedmiu kontraktów innych piłkarzy. Czy to kłamstwo? -Kiedy okłamujesz swoich kibiców, którzy są powodem, dla którego istniejesz, czy wówczas oczekujesz pochwalnych transparentów? A może będziesz raz jeszcze zaskoczony, kiedy oni zapytają "Czego chcesz?", "Co robisz?" - A ja? Kocham ten klub. Ale ludzie, którzy nim zarządzają... O Boże. Mogę mówić o trzech ostatnich latach, mogę powiedzieć wam wiele, ponieważ wiele wiem. Mój mąż poprosił mnie jednak, żebym tego nie robiła. Możecie sobie to wyobrazić? On cały czas ma duży respekt do Legii, taką właśnie osobą jest mój mąż. Ale to nie koniec, obiecuję wam. Na ten moment jednak wystarczy, ponieważ szanuję mojego męża.

WIDZ - 43 minuty temu, *.chello.pl No, baki zrywać! Pojawia się wpis w mediach społecznościowych i już "kibice" gotowi są podpalić klub. A może związki przyczynowo skutkowe są odwrotne? Może to piłkarzom się dupach przewraca? Może znowu niektórym wydaje się, że to oni powinni rządzić całą drużyną? Wróćcie do wypowiedzi Vesovica z czasu zaraz po kontuzji, po operacji, po powrocie do Polski. Tylko dziękował klubowi. Aż tu nagle - bęc! Żona musi go brać w obronę, bo bidaka skrzywdzono... Powagi trochę! I dystansu do informacji z magla. odpowiedz

Leśny Dziadek - 39 minut temu, *.orange.pl @WIDZ: W sumie to można i tak...Od 4 lat wielu piłkarzom poprzewracało się w tyłkach, a klub rośnie w siłę i jest coraz bardziej bogaty...Tylko skąd te długi? odpowiedz

WIDZ - 8 minut temu, *.chello.pl @Leśny Dziadek: A co ma piernik do wiatraka? Taka np. Barcelona ma ponad miliard euro długu. Inter Mediolan 630,1 mln euro, Manchester United 528,6 mln euro, Atletico Madryt 494,2 mln euro, Juventus 357,8 mln euro, Liverpool 272 mln euro, Manchester City 200 mln euro, AC Milan 151,8 mln euro, Arsenal 125,4 mln euro itd, itp. I tam też żony i dziewczyny piłkarzy żalą się na zarządzaniem klubów. Nie słyszałem... A u nas - proszę: pani Vesovicowa jest biegłym rewidentem i specjalistką od medycyny pracy, chirurgii sportowej i rehabilitacji. I nagle dziś postanowiła ogłosić to światu?

Ilu połamańców wykurowała Legia to nawet trudno policzyć... odpowiedz

Olo - 47 minut temu, *.tpnet.pl Jak się nie wie jak mężowi zaszkodzić, to się wrzuca takie wypociny. A wy jedźcie dalej na Miodka to w końcu pier... to i może pożyjemy z rok dłużej niż Wisła po odejściu Cupiała. Albo może przyjdzie drugi pan Wojciechowski, który zaraz zabierze zabawki i będziemy za dwa sezony grać derby z Polonią w 4 lidze. O tyle z tych waszych rozważań i snów o potędze z innym właścicielem tępe bawoły. Jak facet z kolosalnym doświadczeniem biznesowym i koneksjami, dając względną stabilizację i budując solidne podstawy ledwo ciągnie ten majdan, to na pewno nowy zaje....y inwestor jakich w naszej piłce było już wielu, załatwi nam rokrocznie ligę mistrzów i 29 zwycięstw w sezonie ekstraklapy. Na pewno ! odpowiedz

Leśny Dziadek - 41 minut temu, *.orange.pl @Olo: Ty się jeszcze zdziwisz, gdzie za chwilę będziemy grać, jak nie dostaniemy licencji za długi. Trzymaj kciuki, żeby w tym roku były puchary. Bo w przeciwnym razie będzie bardzo nieciekawie... Tylko jakie puchary, z takim bardakiem w klubie??? O potędze??? Wystarczy normalność i jakaś nadzieja na przyszłość, niestety jest coraz gorzej. A wszystko jest lukrowane, pięknymi przemowami, których nie powstydziłby się jeden z towarzyszy (konkretne dane wstaw sam)... odpowiedz

Sebo(L) - 57 minut temu, *.master.pl Bardzo dziwna sytuacja.Fakt jest taki,że Veso już od chyba 3 kolejek zasiada na ławie i nie dostaje choćby nawet 5 minut szans na grę ale za to wchodzi albański Mesii i jest git! Wejście Cholewiaka w dzisiejszym meczu zakrawa za to na kpinę,zrobienie sobie z kibiców jaj czy jak kto woli bekę. Człowiek pojawia się ni stąd ni z owąd na placu gry nie wiadomo w zasadzie po co?! KABARET. odpowiedz

hajdukL - 44 minuty temu, *.77.242 @Sebo(L):

Skowyt Pani Vesovic wzbudził w Tobie takie spostrzeżenia... Brawo. odpowiedz

Sebo(L) - 20 minut temu, *.master.pl @hajdukL: bardzo dziękuje za brawa hahaha.Człowieku ale co ja tu złego napisałem niby, bo za bardzo Cię nie rozumiem? Ani nie bronię pani Vesović ani nie twierdzę,że Veso miał grać bo tak chciała "pani żona" piłkarza. Czytaj chłopie ze zrozumieniem. Mi się tylko wydaje,że skoro Michniewicz sadza go na ławie od kilku kolejek to w meczach w zaszadzie o "pietruszkę" niech go sprawdzi chociaż na 5 ostatnich minut jak to uczynił z Cholewiakiem,o którym już też wszyscy w sumie zapomnieli,że tu gra jeszcze. Kobieta mogła czuć się rozgoryczona tym,że mąż nie dostaje szans na choćby kilka minut gry w meczu,a dostaje je chociażby bałkański "Messi" i emocjonalnie podeszła do sprawy. W żadnym przypadku nie biję jej braw bo takich rzeczy jakie ona zrobiła to w zasadzie "po trzeźwemu" w necie się nie robi.Tym niemniej sprawa jest dziwna. Także Twój ironiczny komentarz w moim kierunku uważam za całkowicie zbyteczny. odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl No to do widzenia na waciki nie będzie odpowiedz

Wa(L)o - 1 godzinę temu, *.chello.pl Tutaj bez zmian banda idiotów wyzywa DM, a nawet nie zapoznacie się ze sprawą w 100% ale co sobie poszczekacie to wasze. Ta hipokrytka zawaliła właśnie mężowi dalsza karierę. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Wa(L)o: Masz jakieś akta tej sprawy? To prześlij do redakcji, niech je opublikują i będziemy wszsytko wiedzieć. odpowiedz

ferds - 55 minut temu, *.chello.pl @Wa(L)o:

ale ty się wazeliniarzu zapoznałeś z faktami ale nas nie zapoznasz? odpowiedz

Wa(L)o - 38 minut temu, *.chello.pl @Leśny Dziadek: Skoro masz czas szczekać to sam sobie poszukaj. odpowiedz

Leśny Dziadek - 33 minuty temu, *.orange.pl @Wa(L)o: Nie mierz wszystkich swoją miarą. Ja piszę, nie szczekam. Załóż kaganiac na twarz i poproś psa - niech cię wyprowadzi na spacer... odpowiedz

Gizior - 1 godzinę temu, *.alfa-system.net Ostro jedziecie oo miodku ale nikt nie pamieta ze to veso sam chcial operacji w francji... Przeciez nasi zawsze latali do wloch a ten nagle francja, sam zdecydowal tam zdupczyli sparwe a veso nie chcial wracac przeciez legia nakazala mu powrot do warszawy i podanie sie badania i testom, pamiec macie krotka i zero faktow... Lubie i cenie veso ale to on zdecydowal sam o leczeniu (dziwne ze klub nie postawil na swoim). Pilkarze po takich kontuzjach wracaja po 6-8miesiacach do gry a on juz ponad rok sie leczy, sam wybral. Troszke logiki i informacji panowie... odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Gizior: To mnie uspokoiłeś, kobieta pewnie popiła, i napisała głupoty. Ufff, to teraz wszystko się wyjaśni, Veso dostanie nowy kontrakt, Wszołek też zostanie i LM. będzie nasza. Łubu dubu, łubu dubu, niech żyję Jarząbek... odpowiedz

Wa(L)o - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Leśny Dziadek:

Widzisz jaki jesteś głupi. Gość podaje fakty, a ty jak ten debil sadzisz swoje brednie. odpowiedz

speed - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Leśny Dziadek: To nie ludzie to wilki... odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Wa(L)o: Te fakty, jak je nazwałeś podał zawodnik, czy strona klubu? Poproszę o przesłanie linka do strony. Wolę być głupi, i dążyć do prawdy, niż mądrze kłamać. Ty, zdaje się odwrotnie... odpowiedz

c u L t ✨ L e g i a - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com I dobrze sie stało, Darek otoczył sie grupâ ludzi dla których Legia to tylko szukanie kasy, niestety d. n .a majâ tylko najwierniejsi kibice,i kilku piłkarzy,reszta parodyści i udawacze,Brawo!dla państwa Vesowiczòw za odwage, bo jeśli to prawda Darek beknie w sâdzie a i kibice wywiozá go na taczce... odpowiedz

hajdukL - 1 godzinę temu, *.77.242 Szanowna Redakcjo. Serio? odpowiedz

Pepe - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dupa. Wszołka i Veso już nie zobaczymy ... niepokoi mnie atmosfera w klubie. odpowiedz

Szymon - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dość emocjonalny wpis żony Veso. Ale ja się wcale nie dziwię. Pokażcie mi klub piłkarski który najlepszego piłkarza przy takiej kontuzji zostawia na lodzie. Z całego serca życzę tej mendzie zwanej pudel aby stał się bankrutem. Jego biznesowy model klubu piłkarskiego nadaje się na jeden wielki ch.... mam prośbę do redakcji oczywiście jeżeli byłaby taka możliwość o przygotowanie listy hańby tego pajaca. Od skomlenia do cweltica o awans poprzez pajacolandię w zarządzaniu klubu aż do transferów typu nie dla Legii. Najlepiej to byłoby tą mendę wywieźć na taczce a filmik rozesłać do pzpn i wszystkich klubów zrzeszonych w rozgrywkach organizowanych przez pzpn, oczywiście ostatnia scenka to siarczysty kop w zad i dożywotni zakaz stadionowych. A co do Veso to życzę podpisania kontraktu z normalnym klubem a nie z takim k u t a s e m co nazywa się prezes Legii. Srać na pudla odpowiedz

hajdukL - 1 godzinę temu, *.77.242 @Szymon:

Ty weź się zastanów. odpowiedz

alessandro - 48 minut temu, *.net.pl @Szymon: zrób hajs, kup Legie, zarządzaj lepiej niż Pudel. Taki mądry jesteś Szymcio. A tak poważnie to ile Ty masz lat ze wierzysz w to, ze chodzi tu o coś więcej niż pieniądze ? odpowiedz

Szymon - 38 minut temu, *.chello.pl @alessandro: prawie 50. Najpierw napisz co Ty zrobiłeś a potem dawaj dobre rady. A Ty to napewno mądry jesteś jak nie wiesz o co Chodzi? Zawsze chodzi o hajs. Nawet jak pudel skomlą do Szkotów to też chodziło o hajs. A teraz ciesz się że ma Cholewiak, gruzinka i innych asów. A oddaje się wolną ręką najlepszych graczy. Masz coś mądrego do dodania czy tylko robisz spis kto ile ma lat odpowiedz

Hugon - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Czyżby tu chodziło o Boruca ,za dużo kasy dostał. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Ja też nie lubie mioduskiego ale wystarczy wejsc na konto tej pani na instagramie żeby zobaczyć że pieniędzy im raczej nie brakuje. Wręcz przeciwnie: wygląda jakby wydawała 5 koła dziennie na ubrania i buty wiec perspektywa że jej mąż będzie miał mniejszą pensję ją przeraża. Albo jest głupia i nie rozumie że jej mąż miał cholernie ciężką kontuzję po której nie grał przez rok albo jest tylko ciut mądrzejsza i robi jakąś gównoburze po to żeby zainteresować inne kluby osobą Marko. Czy oni się spodziewali, że po roku kontuzji Veso dostanie lepszy kontrakt? No a pie...rzenie o tym że kocha Legię...bez komentarza... odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @L: Nie sądzę, żeby ta kobieta narażała bezpodstawnie siebie i sowjego męża np. na sprawę sądową. Bo jeżeli to, co napisała jest nieprawdą, to niech ktoś jej taką wytoczy. Tylko co, jeżeli się okaże, że to prawda... odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jak się spojrzy z perspektywy 4 ostatnich lat, to nie trzeba nawet tego czytać...Jedni właściciela bronią, inni psy na nim wieszają. Co jakiś czas wszyscy mamy nadzieję, na Legię, o której mówił od początku - na poziomie europejskiego średniaka. To kto. lub co mu w tym przeszkadza??? Żona piłkarza???????? Kobieta ma odwagę i "jaja", których brakuje wielu ludziom podającym się za "działaczy" czy kibiców klubu.Ja ten klub miałem, mam i będę miał w sercu, ale nie mogę zakłamywać rzeczywistości. Jeżeli chcecie tak robić, nic mi do tego, ale chociaż zastanówcie się nad przyszłością, bo ja jej nie widzę z tym właścicielem. A wpisy tej Pani, to potwierdzają, szambo się rozlało, i niech nikt nie próbuje mówić, że to perfumy, bo smród zostanie... odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Leśny Dziadek: Mioduski go posadził na ławcze czy Michniewicz? Od kiedy robienie gównoburzy na portalu ze zdjęciami świadczy o odwadze? Czy veso jest świętą krową, że po roku nie grania ma dostać od razu 90 min w ekstraklasie? A może podwyżke pensji miał dostać? odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @L: Ty patrzysz na całą sytuację z perspektywy Veso, ja znacznie szerzej. Przypomnij sobie wszystkie przypały, przez ostatnie lata, dołóż do tego wypowiedź tej kobiety, i ułóż wszystko w całość. A jak teraz, po tej wypowiedzi, będzie wyglądać sytuacja w Legii? , i nie pisz proszę, że to wina tej kobiety... odpowiedz

hajdukL - 56 minut temu, *.77.242 @Leśny Dziadek:

Ty sobie przypomnij ile to fantastycznych meczy na 101% zagrał Vesovic. Jeśli to zrobisz i przedłożysz to...masz wyobraźnie facet. odpowiedz

Leśny Dziadek - 49 minut temu, *.orange.pl @hajdukL: W ogóle nie pamiętam fantastycznych spotkań Legii od około 4 lat. Nie to, że się czepiam, ale tak z ciekawości zapytam - kto był w tym czasie właścicielem Legii? odpowiedz

Warszawiak1234 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czyli Marko tez nie zobaczymy. Przykro! odpowiedz

Tomash - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Gołym okiem widać, że w drużynie jest ferment, do czego niewątpliwie przyczyniają się decyzje personalne Czesia. Tydzień temu odpalił Wszolek, teraz Veso, bo nie wierzę, że to samozwańcza akcja jego żony. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Tomash: Znowu to samo...Jaki trener????? Tylko jeden człowiek odpowiada za ten bałągan w klubie... odpowiedz

Tomash - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Leśny Dziadek: No chyba to, ze Veso nie powąchał placu po kontuzji jest decyzją trenera. Skoro jest zdrowy to powinien jakieś minuty dostać. Wszolek tez pomijany, a zapewne w gorszej formie od Mladena czy Kapustki nie jest. No i obaj mogą dać więcej niż Cholewiak, który dzisiaj wszedł. A kwestia zarządzania i bałaganu to oczywiście osobny temat.... odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Tomash: Ok, teraz jasne. Masakra to wszystko. odpowiedz

Tomash - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Leśny Dziadek: Cieszę się, że się zgadzamy. Szkoda tylko, że w mało optymistycznym temacie. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Tomash: Niestety...a to może być dopiero początek... Tak myślę, że Czesław dostał zakaz wystawiania Wszołka i Veso...Tak, czy tak wygląda to wszystko kiepsko... odpowiedz

Tomash - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Leśny Dziadek: Jeśli Czesław dostal taki zakaz i go respektuje to dla mnie żaden trener, tylko marionetka. Dla piłkarzy pewnie też. I to skończy się w ten sposób, że Czesio będzie kolejnym "trenerem" Legii zwolnionym w październiku. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Tomash: I bardzo prawdopodobne, że tak jest i będzie. Dlatego kiedyś napisałem, że tu żaden porządny, inteligentny trener nie przyjdzie, bo gdy postawi swoje warunki i usłyszy odpowiedź, to zareaguje albo śmiechem, albo rozmówca będzie musiał poszukać dobrego protetyka... odpowiedz

Tomash - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Leśny Dziadek: Z drugiej strony był czas przywyknąć. Kibicuję Legii 40 lat i tu rzadko było względnie normalnie. Legia to Legia. Musi się coś dziać i, jak to mówią, musi być ruch na stoku.... odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Tomash: To czas na innego kierownika stoku:)))) Ten się roz...o ścianę, której nie potrafił ominąć...:) odpowiedz

Tomash - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Leśny Dziadek: Niewątpliwie nadejdą czasy innego kierownika stoku, z którym będą kolejne problemy, i tak w kółko. Legia to my.... : ) odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Tomash: I to mnie trzyma przy życiu i przy Legii:) I to ma sens, na pohybel wszystkim, oprócz kibicom Legii. odpowiedz

Miś Yogi - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ale uważacie, że teraz żona Veso powinna rządzić klubem, bo miała wypływ emocji. Nie jestem klakierem Miodka, ale raczej nie słyszałem, żeby żony poważnych piłkarzy miały swoje przemyślenia w mediach społecznościowych... I może to dobrze, bo Wszołka utrzymają. Dla mnie, choć bardzo go lubiłem, Veso aut. odpowiedz

Sicoo1916 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Kontrakty negocjują tygodniami i nie ma zapisów na temat tego co w przypadku kontuzji? Np kto opłaca operacje i rehabilitacje? Za co menagerowie biorą takie prowizje? Jakoś nie chcę wierzyć w to aby była to cała prawda. odpowiedz

aaaa - 2 godziny temu, *.play-internet.pl mioduski won!!!!! odpowiedz

Mat - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Kto ma żonę ten wie, że gadać będzie bzdury i nie da się jej powstrzymać... ;-) odpowiedz

ziutek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Ignacy

ale z ciebie ksztan hahaha odpowiedz

Sen o - 2 godziny temu, *.play-internet.pl A co Wszołek następny do odstrzału. Kapustka dzisiaj dno Mladenovic to samo A Paweł trawy nie powachal. Widać że Czeskiem steruja w sprawie i Vesovica i Wszolka. Dzisiaj wejście Cholewiak to były jaja. Biednemu wiatr w oczy wieje, więc miodek niech się nie bierze za biznesy. Myślę że gra Legii jest odzwierciedleniem kwasów w drużynie i zarządzie. odpowiedz

Pio - 2 godziny temu, *.chello.pl Kij ma dwa końce, ciekawe będzie stanowisko klubu

Wychodzi na to, że ani wszolka ani Veso odpowiedz

Marko trzymaj się - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Sama prawda. Loczek liczy tylko na posady we władzach uefa. Wszołek dzisiaj na ławce Muci też A taki Kapustka Gwila Mladenovic grają piach. Czesiu też łze A prezesowi i kucharskiej i się nie postawi. odpowiedz

Felek - 2 godziny temu, *.chello.pl Mleko się rozlało, Veso już w Legii nie zobaczymy. odpowiedz

Kosmit - 2 godziny temu, *.chello.pl Mioduski

Kucharski

Michniewicz

Może jakaś nagroda za prowadzenie biznesu? odpowiedz

Jaro - 2 godziny temu, *.plus.pl ???????????????? odpowiedz

Ignacy - 2 godziny temu, *.chello.pl Babo zajmij sie garami a nie piłka nożna !!! odpowiedz

Kibic L - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Ignacy: ale z Ciebie debil... Brak słów... odpowiedz

BKS - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Ignacy: Tyś je paciulok odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Ignacy: Ty sie zajmij kopaniem rowów bo do myślenia się nie nadajesz!!! odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.virginm.net Jak do tego doszło nie wiem odpowiedz

Dentysta - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Więc albo to napisała była już żona Vesovicia...albo Marko jest już naszym byłym zawodnikiem...innej możliwości po takim wpisie nie widzę... odpowiedz

WTF? - 2 godziny temu, *.com.pl @Dentysta: 100% racji. Jeśli napisała prawdę to JPRDL! Ale syf we władzach klubu. odpowiedz

Jacko - 2 godziny temu, *.chello.pl No to się zaczyna pranie brudów. tak jest w prawie każdym klubie tylko takich rzeczy sie nie wynosi na zewnątrz. odpowiedz

go ( L ) den - 2 godziny temu, *.orange.pl Jak zawsze kij ma dwa końce...podobno Veso chciał się leczyć u siebie i tam coś spiep...yli dlatego wrócił później.. odpowiedz

Legia to My. - 2 godziny temu, *.chello.pl Dobre!

Czekamy na oświadczenie Mioda! odpowiedz

Dominik - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Coś czuje ze Zona ma racje odpowiedz

WTF? - 49 minut temu, *.com.pl @Dominik : może tak, może nie ale szambo wybiło i będzie smród. Tylko czy ktoś posprząta? odpowiedz

