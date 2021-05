Bartosz Slisz nie zagra w meczu ostatniej kolejki Ekstraklasy, w którym Legia podejmie Podbeskidzie Bielsko-Biała. Pomocnik mistrzów Polski dostał w spotkaniu ze Stalą Mielec czwartą żółtą kartkę w tym sezonie, co oznacza dla niego jeden mecz pauzy. Wcześniej 22-latek został ukarany w rywalizacji z Wartą Poznań, Śląskiem Wrocław oraz Wisłą Płock.

Szymon - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Przy tym co grają żadna różnica odpowiedz

Bierrutt - 4 godziny temu, *.com.pl Przecież i tak miał nie grać bo miał mieć zabieg przed meczem z idzie idzie odpowiedz

