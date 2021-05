Hołownia: Boisko nie było pod nas

- Przyjechaliśmy tutaj, aby wygrać. Taki był nasz cel, ale niestety, się nie udało. Zdobyliśmy jeden punkt i przynajmniej ten ostatni mecz musimy wygrać. Boisko nie było pod nas i naszą grę. Było dużo walki w powietrzu o górne piłki. Nie był to łatwy mecz dla obrońców - powiedział po meczu ze Stalą Mateusz Hołownia . - Chcemy zakończyć ten sezon jak przystało na mistrza i wygrać z Podbeskidziem. Potem, czyli po naszych urlopach, będziemy myśleć o europejskich pucharach - dodał obrońca.

Marcos - 57 minut temu, *.com.pl Jakim jest się mistrzem to pokazał Bayern. Pokonali dobrego przeciwnika 6-0, a nasi pseudo mistrzowie nie potrafią strzelić bramki. Nawet na pastwisku powinni ich pokonać. Gadanie, że boisko było pod nich jest żenujące. W lutym zmarznięte, w marcu rozmarznięte, w kwietniu za mało zielone, a w maju za wysoka trawa. ŻENADA odpowiedz

D. - 1 godzinę temu, *.com.pl szyny były złe...a podwozie...podwozie...też było złe odpowiedz

Polo - 2 godziny temu, *.virginm.net Trawa była za zielona odpowiedz

Adson 78 - 2 godziny temu, *.plus.pl Won razem z Gwilia odpowiedz

Szymon - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Qrw. komediant. Jazda z Legii wraz z tym gruzińskim pastuchem odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.t-ipconnect.de Raczej o kwalifikacjach do europejskich pucharow.

O europejskich pucharach to możecie marzyć i śnić z taką grą jak dzisiaj. odpowiedz

ben - 3 godziny temu, *.inetia.pl Dlaczego brakuje wywiadu z kapitanem? Kolejny raz po kompromitacji. odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.t-ipconnect.de @ben: Kapitan zawsze po kompromitacji wypycha młodych do mediów.To nie jego pierwszy ani dziesiąty raz.Za to do pajacowania jest pierwszy. odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Minimaliści z koziej pały. W pucharach z takim podejściem znowu w ryj. odpowiedz

Bbb - 4 godziny temu, *.centertel.pl Wypowiedział się zawodowiec boisko nie było pod nas głupszej wypowiedzi dawno nie słyszałem odpowiedz

Misiek87 - 4 godziny temu, *.fuz.pl Jesteście minimaliści, nie macie w genach cech wygrywania obojętnie od okoliczności. Rok temu też końcówkę przespali zawodowcy odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Misiek87: 100% racji. Albo się ma ambicje albo sie nie ma... odpowiedz

Kamiko27 - 4 godziny temu, *.orange.pl Nie wiem ale jakieś to dziwne w tej polskiej piłce. Bayern ma pewnego mistrza wychodzi na mecz i jest 6:0 a u nas jest mistrz nie ma gry bo po co i tak kasa wpłynie na konto . Jednym się chce a drudzy maja to w d.....! odpowiedz

Pawciu - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Ze co? Boisko bylo dla obu druzyn takie samo a wirtuozow techniki na boisku nie zauwazylem, tym bardziej w osobie Mateusza odpowiedz

Rondel - 4 godziny temu, *.centertel.pl Dajcie mu już spokój z tymi wywiadami bo co wypowiedź to się kompromituje. Na boisku nie lepiej. odpowiedz

Cyniek - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Ten to już niech się nie błaźni jsk przeciwnik był ustawiony dobrze taktycznie. I nie pozwolił nam wygrać meczu to teraz boisko źle a może umiejętności wasze nie takie brak pomysłu zaangażowania i głupia dumą trenera odpowiedz

