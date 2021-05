Z obozu rywala

Podbeskidzie przed meczem z Legią

Niedziela, 16 maja 2021 r. 07:51 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Podbeskidzie nie radziło sobie od samego początku kończącego się już sezonu. W roku 2020 w Ekstraklasie odnieśli tylko dwa zwycięstwa i pomimo że rudna wiosenna była dla nich nieco lepsza, to i tak musiałby się stać cud, aby utrzymali się w Ekstraklasie. Aktualnie z 25 punktami zajmują 16. miejsce w tabeli. Przed ostatnia Stal Mielec ma nad "Góralami" trzy oczka przewagi. Zespół ze Śląska musiałby zwyciężyć z Legią oraz liczyć na porażkę mielczan w starciu ze Śląskiem Wrocław - tylko takie rezultaty uchronią ich przed spadkiem. W tym sezonie Podbeskidzie strzeliło 29 goli a straciło aż 59, są to najgorsze wyniki w całej lidze.



Początek rundy wiosennej był małym światełkiem w tunelu dla fanów Podbeskidzia. Najpierw wygrali z Legią 1-0, a tydzień później ograli 2-1 Górnika Zabrze. Następnie zanotowali dwa remisy z Cracovią i Jagiellonią Białystok, ale później było już gorzej. Na 11 meczów "Górale" wygrali dwa (Wisła Kraków 2-0 i Lech Poznań 1-0), dwa zremisowali (Lechia Gdańsk 2-2 i Wisła Płock 1-1) oraz resztę spotkań przegrali.



Najlepszym strzelcem Podbeskidzia jest Kamil Biliński, który ma na swoim koncie 11 trafień. Drugi w klubowej klasyfikacji jest Rafał Janicki (na zdjęciu niżej), który strzelił tylko trzy gole. Największą liczbę asyst uzyskał Marko Roginić, który ma ich cztery, a dodatkowo zdobył dwie bramki.







Historia



Podbeskidzie Bielsko-Biała powstało w 1997 roku w wyniku fuzji sekcji piłkarskiej BBTS Włókniarz Bielsko-Biała i klubu DKS Inter Komorowice.



Dojście Ślązakom do Ekstraklasy zajęło 14 lat, gdyż to właśnie w sezonie 2010/11 osiągnęli drugie miejsce na zapleczu Ekstraklasy, co pozwoliło im awansować na najwyższy szczebel w krajowych rozgrywkach. W Ekstraklasie grali przez pięć sezonów, a swoje najlepsze historyczne 10. miejsce zajęli w roku 2014. Do I ligi spadli w roku 2016 i spędzili tam cztery sezony. Aktualnie są beniaminkiem w naszej Ekstraklasie.



Obie ekipy mierzyły się ze sobą 13-krotnie. Legioniści zwycięsko wychodzili z tych pojedynków osiem razy, za do bielszczanie wygrywali czterokrotnie, remis padł raz. Bilans bramkowy to 28-11 na korzyść warszawiaków. Legia przy Ł3 z Podbeskidziem przegrała tylko raz, miało to miejsce w 2011 roku. Był to pierwszy historyczny pojedynek obu drużyn, a spotkanie zakończyło się wynikiem 1-2. Ostatnia potyczka pomiędzy legionistami a "Góralami" odbyło się 31 stycznia tego roku. Legia przegrała 0-1, po golu Rafała Janickiego.