Brąz Krajewskiego w Sofii

Zapaśnik Legii, Rafał Krajewski na zakończenie turnieju kwalifikacyjnego do IO, który odbywał się w Sofii, zdobył brązowy medal w stylu klasycznym, w kategorii wagowej -130 kilogramów. Legionista poznał rywala dopiero po dzisiejszych repasażach i o brąz przyszło mu rywalizować z Kazachem, Alimkhanem Syzdykovem. Nasz zawodnik wyszedł na prowadzenie 1:0, ale niedługo później Syzdykov prowadził już 4:2. Rafał walczył jednak do końca i ostatecznie zwyciężył na punkty 7:4 i wywalczył brązowy medal. Niestety nasz zapaśnik w sobotę, po przegranej półfinałowej walce z Rumunem, Alinem Ciurariu 0:5, stracił szansę na wyjazd na Igrzyska Olimpijskie w Tokio . Alin Ciurariu wygrał cały turniej w Sofii - w finale pokonał Fina, Eliasa Kuosmanena 5:0. Ciurariu i Kuosmanena wystartują w Tokio w kat. -130 kg.

