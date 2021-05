Młodzież: mecze niedzielne

Niedziela, 9 maja 2021 r. 19:08 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa wygrali z Koroną Kielce 2-1 w rozgrywkach CLJ U18, a zwycięstwo zapewnili sobie w ostatniej minucie po golu Majchrzaka. Ich rówieśnicy z CWKS wystąpili tym razem tylko w lidze seniorskiej i wygrali 9-1 z Victorią Zerzeń. Spotkania ligowe rozegrały również najmłodsze roczniki Akademii i LSS, pokazując się przeważnie z dobrej strony. Legia U12 zakończyła udział w festiwalu gier w Sędziszowie, prezentując dobry poziom.



CLJ U18: Korona Kielce 1-2 (1-1) Legia Warszawa U18

Gole:

1-0 9 min. Miłosz Strzeboński

1-1 31 min. Bartosz Wicenciak (as. Łukasz Rytelewski)

1-2 90 min. Jordan Majchrzak (as. Igor Strzałek)



Legia: Maciej Kikolski – Szymon Bednarz, Jerzy Munik, Łukasz Rytelewski – Kajetan Staniszewski (65' Hubert Derlatka), Michał Kochanowski (46' Dawid Barnowski), Patryk Pierzak, Jakub Czajkowski (65' Kacper Imiołek) – Igor Strzałek, Jordan Majchrzak, Bartosz Wicenciak (80' Bartosz Ślendak)

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Filip Raczkowski



B Klasa: UWKS Legia 9-1 PKS Victoria Zerzeń

Gole:

1-0 Karol Sulkowski (as. Arkadiusz Waszak)

2-0 Michał Rak b.a.

3-0 Kacper Kubiszer (rzut wolny)

4-0 Arkadiusz Waszak b.a.

5-0 Arkadiusz Waszak (as. Marcin Staszyc)

6-0 Kacper Polak (as. Mirosław Tymczyszyn)

7-0 Antoni Sidor (rzut karny)

7-1

8-1 Antoni Sidor b.a.

9-1 Mirosław Tymczyszyn (as. Arkadiusz Waszak)



CWKS Legia (skład wyjściowy): Jakub Żołędowski - Karol Gozdalik, Filip Grygorczuk, Kacper Kubiszer, Marcin Staszyc - Oganes Kazaryan, Konrad Kisiel, Antoni Sidor [04] - Karol Sulkowski (Kpt), Arkadiusz Waszak, Michał Rak



Legia U13 - Znicz II Pruszków 08



Strzały (celne): Legia 24 (16) - Znicz II 2 (1)



Legia: Marcel Grzejda - Daniel Foks, Oliwier Puto, Maciej Chojnowski, Daniel Wyrozumski, Mikołaj Jasiński, Pascal Mozie, Marcel Kiełbasiński (Kpt), Bartłomiej Leszczyński, Filip Nieckarz, Maksymilian Dołowy, Szymon Rusin, Piotr Bzducha, Artur Sikorski, Adam Niewiadomski

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Ludwiniak



Legia LSS U11B - KS Ursynów U12 09



Strzały (celne): I połowa, Legia 8 (4)- KS Ursynów 9 (5)

II połowa: Legia LSS 2 (2) - KS Ursynów 8 (5)



Legia LSS: Jakub Kuśmierz - Bartosz Ostrowski, Wiktor Czuba, Wiktor Pietraszko, Milan Doszko, Jan Bąkowski, Wiktor Pietraszko, Tymon Prorok, Aleksander Wiewiór

Trener: Daniel Modzelewski, II trener: Jakub Lichwierowicz



Sparing: Legionovia 2010 - Legia LSS U11



Legia LSS: Dawid Ciborowski, Jan Andrzejak, Kacper Wiśniewski, Michał Zubrzycki, Ignacy Boniński, Filip Dmowski, Nikodem Kęsicki, Nikodem Dworski, Jakub Rogalski

Trener: Piotr Chmiel, II trener: Siergiej Czerniawski



Bardzo udany sparing młodych legionistów z mocnym zespołem z Legionowa, z którym mierzyli się już kilka miesięcy temu. O ile wówczas gracze Novii dominowali przez większość czasu, to tym razem role się odwróciły.



Legia U10 - Legia LSS U11A (sparing)



Grano 4x20 minut



Strzały (celne):

I połowa: Legia 24 (19) - LSS 17 (11)

II połowa: Legia 32 (20) - LSS 8 (5)



Legia U10: Oliwier Frąckiewicz - Filip Wancerz, Stefan Podgórski, Cyprian Lipiński, Stanisław Ziętek, Fryderyk Paprocki, Szymon Wlazło, Michał Kuć, Bartosz Gawryś, Radosław Maćkowski, Julin Liwartowski, Maksymilian Albrecht

Trenerzy: Łukasz Listwan, II trener: Michał Konieczny



Legia LSS: Filip Dmowski, Jakub Pływaczewski, Kacper Wiśniewski, Ignacy Boniński, Aleksander Nieckarz, Franciszek Krawczyński, Piotr Roguski, Mikołaj Maćkowiak

Trener: Piotr Chmiel, II trener: Siergiej Czerniawski



Legia U10A - KS A2R Warszawa



Legia LSS: Bartosz Ilków, Szymon Kozioł, Filip Spociński, Aleks Wodzicki, Kornel Dana, Wojciech Zawiska, Aleksy Dąbrowski, Marcel Konieczny

Trener: Michał Konieczny



Bardzo dobra postawa legionistów, którzy skutecznie wykorzystywali swoją przewagę w zakresie umiejętności technicznych.



Legia LSS U9 - UKS Borzęcin 2012



Legia: Antoni Sałamacha, Maciej Dziankowski, Zdzisław Kinasiewicz, Karol Michalski, Ignacy Silski, Mieszko Wojdyga, Paweł Pacula, Hugo Tatarnikov, Jakub Opieczyński, Marcel Stępniak

Trener: Mateusz Ludwniniak, II trener: Tymoteusz Neuff



Fot. K. Kubiszer: