Mladenović: Chciałbym zgarnąć którąś statuetkę

Poniedziałek, 10 maja 2021 r. 09:40 Woytek, źródło: Canal+

- Było to trudne spotkanie. Wiedzieliśmy, że będzie trudne, bo Stal walczy o utrzymanie, więc grają odważnie i zdecydowanie. Drugą połowę zagraliśmy bardziej po naszemu i mieliśmy swoje sytuacje, które powinniśmy wykorzystać. Ja miałem świetną okazję i sam nie wiem, jak jej nie strzeliłem. Powinniśmy być bardziej skuteczni - powiedział po meczu w Mielcu Filip Mladenović.



- Jak przyjeżdża mistrz Polski, to rywale chcą grać na więcej niż sto procent swoich możliwości. Gratuluję Stali walki i zaangażowania i życzę im utrzymania.



- Jestem szczęśliwy, że zostałem nominowany do tych dwóch nagród Ekstraklasy, bo to oznacza, że miałem udany sezon. Chciałbym zgarnąć którąś statuetkę. W Lechii też raz byłem nominowany do obrońcy i piłkarza sezonu, ale nie wygrałem nic. Najważniejsze jednak, że jestem w tym gronie.



- Moja kariera jest taka, że albo jestem w bardzo fajnej formie, albo mnie nigdzie nie ma. Tak było do tej pory. Ten sezon jest najlepszy. Mam świetne liczby i nie ukrywam, że jestem zadowolony. Zagrałem kilka spotkań w kadrze i jestem szczęśliwy, bo ciężko pracuję dodatkowo indywidualnie. Mam ponad 30 lat, a czuję się świetnie. Jestem na dobrej drodze i nie chcę nic zmieniać.



- Pracujemy nad stałymi fragmentami gry. Nawet w Mielcu było kilka fajnych piłek. Może musimy być jeszcze bardziej zdecydowani gdy atakujemy futbolówkę. Wcześniej miałem dużo asyst ze stałych fragmentów gry, pamiętam jak w Lechii w ten sposób strzelaliśmy 15 bramek. Mam nadzieję, że w następnym sezonie będzie w końcu widać naszą pracę w tym aspekcie.



- Czuję się świetnie w ustawieniu, w którym gramy. To idealna pozycja dla mnie. Dłużej utrzymujemy się przy piłce, było to widać w niektórych meczach. Są rzeczy do poprawy, trenerzy nam to przekazują i pracujemy nad tym.