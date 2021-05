Sześć meczów bez straty bramki

+ dodaj komentarz

To zupelnie jak w tej historii o traktorze.

Towaju nie bedzie tjaktoj sie zepsul.

Bolek nie traktor ale kolo sie zepsulo. Ile traktor ma kol?

Cztejy.

A ile sie zepsulo?

Jedno.

To sa trzy dobre! nie mozna tak powiedziec?

... Przeciez to to samo.



To samo. 4 zero zero remisy (i dwa 1-0). Ale 6 bez straconego gola! Brawo Legia! Brawo Michnik! Brawo Redakcja!

