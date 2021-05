14-16.05: Weekendowy rozkład jazdy

W niedzielę o 17:30 widzimy się po długich miesiącach przy Ł3, niestety w ograniczonej liczbie na trybunach, ale po meczu już wszyscy bez wyjątków, na bulwarach świętujemy 16. tytuł mistrza Polski. Przed meczem, od godziny 16:00 na bocznym boisku przy Łazienkowskiej, zawodniczki Legia Ladies rozpoczną IV-ligowe spotkanie z Pogonią Siedlce. W niedzielę również mecz naszych rugbistów z AZS-em AWF. Pięcioboiści Legii rywalizować będą w mistrzostwach Polski do lat 17, a na Węgrzech w finale Pucharu Świata walczyć będzie nasz pięcioboista, Łukasz Gutkowski. Młodzi zawodnicy żeglarskiej Legii startują tymczasem w Gdyni w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata i Europy w klasie Optimist. Rozkład jazdy: 15.05 g. 12:00 Legia II Warszawa - Legionovia Legionowo [LTC] 15.05 g. 17:00 Chrobry Głogów - Zagłębie Sosnowiec 15.05 g. 17:00 Sparta Marki - UWKS Legia [B klasa][Marki, ul. Wspólna 40] 16.05 g. 14:00 Legia Warszawa - AZS AWF Warszawa [rugby] 16.05 g. 14:30 Twente Enschede - FC Den Haag 16.05 g. 16:00 Legia Ladies - Pogoń Siedlce [piłka nożna kobiet, ul. Łazienkowska 3] 16.05 g. 17:30 Legia Warszawa - Podbeskidzie Bielsko-Biała 16.05 g. 19:10 Radomiak Radom - Sandecja Nowy Sącz Młodzież: 14.05 g. 18:45 BKS ZSP 7 Bemowo 12 - Legia LSS U9 [ul. Szadkowskiego 3] 15.05 g. 10:00 Unia Warszawa 09 - Legia LSS U11A [ul. Obrońców Tobruku 11] 15.05 g. 11:00 Legia LSS U13 - FC Komorów 08 [ul. Łazienkowska 3] 15.05 g. 11:45 STF Champion Warszawa 09 - Legia U12 [ul. Baletowa 164] 15.05 g. 12:00 Legia U15 - Escola Varsovia 06 [CLJ U15][LTC] 15.05 g. 13:00 Legia LSS U11B - UKS Iwiczna 09 [ul. Łazienkowska 3] 15.05 g. 14:00 MKS Hutnik Warszawa 11 - Legia LSS U10B [ul. Rudzka 6] 15.05 g. 13:00 Legia LSS U10A - Barca Academy II U11 10 [ul. Łazienkowska 3] 15.05 g. 15:00 UKS SMS Łódź 04 - Legia U17 [CLJ U17][Łódź, ul. Milionowa 12] 15.05 g. 16:15 Legia U14 - Broń Radom 07 [LTC] 16.05 g. 11:00 Legia U18 - Zagłębie Lubin 03 [CLJ U18][LTC] 16.05 g. 12:00 Legia U9 - BKS ZSP 7 Bemowo 12 [ul. Łazienkowska 3] 16.05 g. 14:00 Legia U13 - Escola Varsovia II 08 [ul. Łazienkowska 3] 16.05 g. 15:30 Drukarz Warszawa 05 - Legia U16 [Al. Zieleniecka 2] 16.05 g. 17:00 Turbo FA II 08 - Legia LSS U12 [ul. Mścisławska 2] Legia U11 w sobotę i niedzielę wystąpi na turnieju Ślesin Pro-Cup, odbywający się w starym Licheniu z udziałem niemal całej krajowej czołówki. W sobotę legionistów czeka 7 spotkań grupowych, w niedzielę rywalizacja w gronie 24 drużyn zostanie podzielona na grupy: "złotą", "srebrną" i "brązową".

