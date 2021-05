III liga: Legia II Warszawa 3-4 Pogoń Grodzisk Mazowiecki

W meczu 28. kolejki III ligi Legia II Warszawa przegrała 3-4 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Do przerwy legioniści przegrywali 0-2. Fotoreportaż z meczu - 22 zdjęcia Woytka Już na samym początku meczu Szymon Włodarczyk trafił do siatki, ale sędziowie dopatrzyli się spalonego. W 6. minucie przepięknym uderzeniem w okienko z dalszej odległości popisał się Damian Jaroń i Pogoń objęła prowadzenie. Chwilę później ponownie legioniści zdobyli gola (Damian Warchoł), ale ponownie odgwizdany został spalony. W końcówce pierwszej części boisko z powodu uderzenia w głowę musiał opuścić Ariel Mosór. Pieć minut po zmianie stron kontaktową bramkę zdobył Jakub Kwiatkowski, a w 55. minucie po strzale zza pola larnego do wyrównania doprowadził Damian Warchoł. Legioniści poszli za ciosem, a konkretnie Szymon Włodarczyk uprzedził rywala w polu karnym i pokonał Sebastiana Przyrowskiego z bliskiej odległości. Niestety później doxglosu doszli gracze lidera i za sprawą Wrzesińskiego i Strzałkowskiego ponownie objęli prowadzenie w 79. minucie. III liga: Legia II Warszawa 3-4 (0-2) Pogoń Grodzisk Mazowiecki 0-1 - 6' Damian Jaroń 0-2 - 36' Michał Wrzesiński 1-2 - 50' Jakub Kwiatkowski 2-2 - 55' Damian Warchoł 3-2 - 59' Szymon Włodarczyk 3-3 - 70' Michał Wrzesiński 3-4 - 79' Michał Strzałkowski Legia II: 59. Kacper Tobiasz - 26. Jehor Macenko, 4. Ariel Mosór (42' 2. Jakub Czajkowski), 3. Inaki Astiz - 19. Jakub Kwiatkowski, 11. Bartłomiej Ciepiela, 24. Kamil Kurowski (80' 14. Kacper Gościniarek), 16. Patryk Konik - 20. Damian Warchoł (80' 8. Patryk Pierzak), 9. Szymon Włodarczyk, 23. Kacper Skwierczyński (68' 21. Wiktor Kamiński) Rezerwowi: Maciej Kikolski, Piotr Cichocki, Radosław Pruchnik Żółte kartki: Mosór, Macenko (Legia)

do Filip - 47 minut temu, *.tpnet.pl Nie widzisz trybuny dla najbardziej zagorzałych kibiców "REDLINA"? odpowiedz

Filip - 1 godzinę temu, *.111.202 Jak wygląda sprawa z dokończeniem budowy LTC. Kiedy powstaną trybuny dla Legii II. odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.t-ipconnect.de Bardzo ładny szybki mecz.Dużo akcji cios za cios.Na początku dwa gole ze spalonego.Tracimy pierwszego gola po ładnym silnym uderzeniu.Tobiasz próbował obronić ale nie dał rady.Do przerwy przegrywamy 0-2 ale się nie poddajemy i wychodzimy na prowadzenie.

Ostatecznie mecz przegrany ale było na co popatrzeć.

Więcej się działo niż w meczu pierwszej drużyny ze Stalą.

Brawo chłopaki walczcie tak cały czas a efekty przyjdą.Ja doceniam dziś wasze zaangażowanie. odpowiedz

xxc - 57 minut temu, *.master.pl @Darek : dla mnie wciaz zagadka jest warchol. rozumiem ze koles ma swoje lata (choc nie jest az tak mega stary). ma swoje liczby (niczym swego czasu kucharczyk), a nikt go do jedynki nawet nie zaprosi. za to chetnie spogladamy na druga lige portugalska, hiszpanska, czy nawet azerska (bo teraz bardziej idziemy w kierunku wschodnim). czyzby najciemniej pod latarnia? sprawdzam! - takie slowo chcialbym zobaczyc odpowiedz

legia - 1 godzinę temu, *.221.6 mosor zlamana noga pewnie odpowiedz

