Mosór powołany na zgrupowanie kadry U-21

Trener reprezentacji Polski do lat 21 Maciej Stolarczyk ogłosił listę zawodników powołanych na zgrupowanie selekcyjne w Warce, które odbędzie się w dniach 17-20 maja. W kadrze znalazł się tylko jeden piłkarz Legii Warszawa - Ariel Mosór. Lista powołanych zawodników: Łukasz Bejger (Śląsk Wrocław), Adrian Benedyczak (Pogoń Szczecin), Bartosz Bida (Jagiellonia Białystok), Jan Biegański (Lechia Gdańsk), Kacper Bieszczad (Chrobry Głogów), Kamil Broda (Wisła Kraków), Xavier Dziekoński (Jagiellonia Białystok), Iwo Kaczmarski (Raków Częstochowa), Jakub Kałuziński (Lechia Gdańsk), Jakub Kamiński (Lech Poznań), Dawid Kocyła (Wisła Płock), Kamil Kruk (Zagłębie Lubin), Krzysztof Kubica (Górnik Zabrze), Ben Lederman (Raków Częstochowa), Filip Marchwiński (Lecha Poznań Ariel Mosór (Legia Warszawa) , Maik Nawrocki (Warta Poznań), Aleksander Paluszek (Górnik Zabrze), Łukasz Poręba (Zagłębie Lubin), Michał Rostkowski (Górnik Zabrze), Maksymilian Sitek (Podbeskidzie Bielsko-Biała), Michał Skóraś (Lech Poznań), Kacper Smoliński (Pogoń Szczecin), Piotr Starzyński (Wisła Kraków), Daniel Szelągowski (Raków Częstochowa), Dawid Szot (Wisła Kraków), Bartłomiej Wdowik (Jagiellonia Białystok), Maciej Żurawski (Warta Poznań)

Pacz - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl K>rw@, tylu chłopaków z całej Polski i tylko jeden warszawiak, legionista?!!! Walczyć, trenować... odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Pacz: Ale każdy z tych chłopaków "powąchał" chociażby boika ekstraklasy. A nasi z "dwójki" jednak nie. odpowiedz

