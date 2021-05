Wyniki legionistów w Grand Prix Osijek

Dwaj zawodnicy sekcji strzeleckiej Legii wzięli udział w międzynarodowych zawodach w strzelaniach do rzutków - Grand Prix Osijek 2021. W Chorwacji, drużynowy mistrz Polski z Legią z zeszłego roku, Mateusz Murawski w konkurencji Trap 125 uzyskał 113 pkt. wśród seniorów, z kolei startujący w kategorii juniorów Wołodymyr Yazykov uzyskał 103 pkt.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.