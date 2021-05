Frankowski sędzią meczu z Podbeskidziem

Bartosz Frankowski został wyznaczony do sędziowania meczu 30. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Podbeskidziem Bielsko-Biała. W obecnym sezonie arbiter z Torunia poprowadził pięć spoktań z udziałem legionistów, w których stołeczny zespół odniósł jedno zwycięstwo, zaliczył dwa remisy oraz tyle samo porażek. Co ciekawe, Frankowski nie sędziował żadnej potyczki Podbeskidzia w tym sezonie. Na liniach pomagać mu będą Jakub Winkler oraz Bartosz Kaszyński, sędzią technicznym będzie Sylwester Rasmus, natomiast w wozie VAR zasiądą Jarosław Przybył i Marcin Boniek. Obsada sędziowska 30. kolejki: Cracovia - Warta Poznań: Paweł Malec (Łódź) Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk: Krzysztof Jakubik (Siedlce) Lech Poznań - Górnik Zabrze: Artur Aluszyk (Szczecin) Legia Warszawa - Podbeskidzie Bielsko-Biała: Bartosz Frankowski (Toruń) Piast Gliwice - Wisła Kraków: Mariusz Złotek (Stalowa Wola) Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa: Sebastian Krasny (Kraków) Śląsk Wrocław - Stal Mielec: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa) Wisła Płock - Zagłębie Lubin: Paweł Raczkowski (Warszawa)

Po(L)ubiony - 34 minuty temu, *.chello.pl Widać Podbeskidzie jest jeszcze w interesie. A kto gwiżdże we Wrocławiu? Stal chyba się nie utrzyma. odpowiedz

Pawełek - 42 minuty temu, *.netfala.pl Tradycyjnie centrala robi wszystko żebyśmy nie zdobyli mistrza. odpowiedz

Mądrala 0,7 - 57 minut temu, *.246.2 Czyli cos kręci sie u buka. Kupon& babol na pewno cos odwalą a Frankowski będzie tylko czekał na ruch reką u ktoregoś w polu karnym :O odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Jakby yło mało problemów, jeszcze tego ciula będziemy oglądać.... odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.bridgefibre.net Trzeba przyznać, że Przesmycki ma poczucie humoru i zero honoru. Biorąc pod uwagę kto sędziuje, z kim gramy i że to ostatni mecz sezonui będziemy żegnać "Gfiazdorów" trzeba chyba kupon u sponsora postawić. odpowiedz

Remino - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nasz "ukochany" ! odpowiedz

Odp - 1 godzinę temu, *.plus.pl Dobrze, że będą kibice ... odpowiedz

Pablo - 1 godzinę temu, *.unitelmedia.pl Hehe, trzeba go odpowiednio przywitac !!! :) odpowiedz

